Jennifer Lopez y Ben Affleck divorciados, pero juntos

image Tonatiuh Elizarraraz, y Jennifer Lopez -protagonistas de 'Kiss of the Spider Woman'- junto a Ben Affleck.

Ben Affleck también formó parte del equipo de productores ejecutivos de la película - junto a Matt Damon-, por lo que su presencia en el estreno no llamó la atención, peo lo que sí llamó la atención de todos fue la buena relación que mantiene con su expareja, luego se su segundo divorcio, compartiendo la alfombra roja frente a las cámaras y posando como pareja.

El actor, que encarnó a Batman en "La Liga de la Justicia", elogió la interpretación de Jennifer López en el film dirigido por Bill Condon, y destacó que podría llegar a ser el papel que la catapulte como estrella de cine en los Estados Unidos.

"Interpreta un papel para el que nació. Es increíble en la película. Estoy deseando que el público la vea. Iba a morir o a ser una gran actriz. Iba a darlo todo, y lo hizo. Trabajó muchísimo. En este papel se puede apreciar todo su talento" expresó Affleck en la avant premier realizada en Nueva York.

image

Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación finalizada en 2004 y se volvieron a casar el 16 de julio del 2022 y lo celebraron a lo grande el 20 de agosto en una de sus mansiones en Georgia. Un año después, la cantante solicitó la disolución de su matrimonio y el Tribunal Superior de Los Ángeles aprobó su acuerdo de divorcio el pasado 6 de enero y el 21 de febrero se oficializó.

image

La productora Artist Equity -de Ben Affleck y Matt Damon- fue la responsable que comenzó a rodarse en enero, el mismo mes en el que la pareja finalizó su divorcio. En una reciente entrevista para promocionar su nueva película, la actriz y cantante confirmó que ella y su ex mantienen una relación amistosa y recordó esa etapa como “la mejor y peor época de su vida”.

“Fue un momento realmente difícil. Cada momento en el set, cada minuto interpretando este rol, era tan feliz, y luego, volvía a casa y no se sentía nada bien. Yo me preguntaba: ‘¿Cómo lidio con esto?” expresó la cantante.