El ex de Zaira Nara está saliendo con una conocida actriz: ¿De quién se trata?

Fue Yanina Latorre quien contó, al aire de su programa SQP, en las tardes noches de América, que la pareja se habría conocido en Gardiner, uno de los restó más top, en zona de Costanera Norte, al que suelen concurrir muchos famosos. Fue allí donde, entre plato y plato, la artista y el deportista habrían miradas durante toda una noche.

Tras el encuentro casual, producto del destino si se quiere, Gabriela le habría dado "like" a Facundo en Instagram, generando así la posterior reacción de Facundo. Y luego fue el polista quien decidió "avanzar" e inició una conversación en redes sociales, que los acercó más hasta coincidir en un boliche, del que se terminaron yendo juntos.

Pero, pero, pero... Al parecer Pieres no quería que se filtre el vínculo con Sari. Porque, por un lado, Latorre aseguró que el deportista de elite es "muy tiroteador". Y que, por el otro, además, él todavía tendría la esperanza "firme" de una posible reconciliación en su vínculo con Zaira, con quien le hubiese gustado avanzar en una convivencia.

ENTRE "TIRAS Y AFLOJES"

La relación entre Gabriela, -ex pareja del periodista Darian Schijman, conocido como rulo- tendría ya unas tres semanas de existencia. Y el entorno más cerca a Sari estaría "chocho" con la incipiente historia de amor. Sin embargo, Facundo, por su parte, continúa "a la caza y a la pesca" interactuando con otras personas mujeres a través de redes sociales.

Majo Martino, panelista del ciclo de espectáculo, confirmó que durante el fin de semana Pieres estuvo en Moscú, por compromisos personas. Y, por su parte, Yanina contó la pareja con sari suele irse por separado para luego encontrarse en un departamento que él posee, donde pernoctan ocasionalmente.