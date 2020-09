Jesica Cirio dijo que Martín Insaurralde en la cama es "como Superman"

En una charla distendida con “La Jaula de las Locas” (Ciudad Magazine), la conductora de “Morfi, todos a la mesa” no titubeó al hablar sobre su vida sexual durante la cuarentena ni escatimó elogios para el intendente de Lomas de Zamora.

“De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay 'te amo', besos, abrazos, nos quedamos en la cama”, reveló.

Más allá de estas cuestiones de alcoba con un superhéroe, Cirio destacó el gran momento familiar que está atravesando la pareja: “La verdad es que fue muy lindo. No sólo la conexión con Martín sino también con Chloé (la hija de ambos). Disfruté mucho”.

Al final de la entrevista, la modelo remarcó su felicidad por el momento que está atravesando: “El otro día lo abracé cargándolo y le dije 'no puedo creer cómo estamos'. Cuando era más chica, primero no pensaba en casarme, no pensaba en tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor". Mirá la entrevista completa:

