Mirtha Legrand recibe a Jey Mammon

En su regreso a la televisión abierta, Jey Mammon estará sentado a la mesa de "La Noche de Mirtha" junto a otros destacados invitados.
Este sábado 16 de agosto, a partir de las 21:30, Mirtha Legrand volverá a ponerse al frente de una nueva edición de sus tradicionales cenas por El Trece. En esta oportunidad, estará sentado a la mesa el músico y conductor Jey Mammon, que regresó a la televisión con su nuevo programa "Medianoche con Jey" en El Nueve.
Además, la Chiqui contará con la presencia Raúl Lavié, uno de los artistas con mayor reconocimiento en el tango, la periodista Silvia Fernández Barrio -actualmente panelista de "Mujeres Argentinas" el programa de María Belén Ludueña-
Completando la #mesaza de Mirtha estarán el actor Juan Gil Navarro, recordado por numerosos papeles en televisión y teatro, y Rocío Marengo, quien espera a su primer hijo -junto a Eduardo Fort-.
Por su parte, el domingo 17 de agosto, a partir las 13.45, Juana Viale encabezará una nueva entrega de sus almuerzos, con una mesa más distendida y vinculada al mundo del espectáculo con los actores Mariano Martinez -que volverá a trabajar junto a Nicolas Cabré en la obra teatral “Ni media palabra”-, Marita Ballesteros -actualmente con el espectáculo "Lo que se pierde se tiene para siempre" y Mica Riera, la actriz que generó sensación por su interpretación de Fabi Cantilo en "El amor después del amor", la biopic de Fito Páez -y el humorista Fernando "Flaco" Pailos.
También el domingo, pero a partir de las 12 , Telefe presenta la décima temporada de "La Peña de Morfi" y con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco recibirán a Valeria Lynch en un show con algunos de sus éxitos inolvidables. Además, todo el folklore con "Los 4 de Córdoba" y para completar un programa con mucha emoción, visita la casa de la música Litto Nebbia, que celebra los 50 años de su álbum más significativo.
Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz con todo el humor y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
