Mirtha Legrand recibe a Jey Mammon

Además, la Chiqui contará con la presencia Raúl Lavié, uno de los artistas con mayor reconocimiento en el tango, la periodista Silvia Fernández Barrio -actualmente panelista de "Mujeres Argentinas" el programa de María Belén Ludueña-

Completando la #mesaza de Mirtha estarán el actor Juan Gil Navarro, recordado por numerosos papeles en televisión y teatro, y Rocío Marengo, quien espera a su primer hijo -junto a Eduardo Fort-.

Por su parte, el domingo 17 de agosto, a partir las 13.45, Juana Viale encabezará una nueva entrega de sus almuerzos, con una mesa más distendida y vinculada al mundo del espectáculo con los actores Mariano Martinez -que volverá a trabajar junto a Nicolas Cabré en la obra teatral “Ni media palabra”-, Marita Ballesteros -actualmente con el espectáculo "Lo que se pierde se tiene para siempre" y Mica Riera, la actriz que generó sensación por su interpretación de Fabi Cantilo en "El amor después del amor", la biopic de Fito Páez -y el humorista Fernando "Flaco" Pailos.

También el domingo, pero a partir de las 12 , Telefe presenta la décima temporada de "La Peña de Morfi" y con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco recibirán a Valeria Lynch en un show con algunos de sus éxitos inolvidables. Además, todo el folklore con "Los 4 de Córdoba" y para completar un programa con mucha emoción, visita la casa de la música Litto Nebbia, que celebra los 50 años de su álbum más significativo.

Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz con todo el humor y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.