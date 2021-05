Jimena Barón llegó a medios de Europa y lo celebró a full

“Bonjour Europe”, escribió la cantante y actriz junto a la foto en cuestión, donde luce su figura a pleno.

“Llegaste al diario de Suiza. ´Me voy a buscar un futbolista´. Pero no queda claro si es en serio o no”, comentó una seguidora de Jimena Barón en Instagram desde un mensaje privado para anunciarle su arribo a la prensa de Europa.

jimena-baron-2605-1177976.jpg Jimena Barón, en Instagram.

De inmediato, contestó el mensaje de su seguidora y le puso picante a su respuesta, como es su estilo habitual.

“Ahora que capté la atención de los diarios europeos es una excelente oportunidad para mostrar mi verdadero talento”, comenzó determinante la respuesta de Jimena Barón.

La artista agregó: “Que nada tiene que ver con utilizar mi cuerpo para querer llamar la atención de jugadores de fútbol internacionales”.

“Qué estupidez”, cerró Jimena Barón en su intervención, mientras se hacía viral su foto en los medios de Alemania, Suecia y otros países de Europa.

jimena-baron-historias-2605-1177974.jpg Jimena Barón, en los medios de Europa.

Al margen de sus apariciones en los medios de Europa y de sus posteos en Instagram, Jimena Barón es una de las integrantes del jurado de “La Academia”, la nueva versión de “ShowMatch”, que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece.

En el plano sentimental, tras la fallida convivencia y apuesta sentimental con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, Jimena Barón se confesó con total honestidad y desparpajo sobre las características de su relación con el ex Huracán, Boca y Banfield.

"No entiendo por qué soy tan pelotuda, básicamente. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Sí me justifico un poco con la pandemia, la maldita pandemia y el encierro. Yo le agradezco mucho a mi carrera, pero vivo en un departamento pequeño que recién ahora pude comprar. Y bueno, apareció él con la casa grande, la huerta ¡y él!", respondió Jimena Barón ante la requisitoria del periodista Ángel de Brito.