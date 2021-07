Jimena Barón, muy sexy en ropa interior en el baño

Esta vez, la actriz y cantante Jimena Barón compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se la ve posando en ropa interior desde la intimidad de su baño.

En la postal se la puede ver luciendo su figura en con un conjunto de lencería de color negro, mientras se puede ver de fondo a su propia baño.

La publicación fue un éxito entre sus más de cinco millones de fieles seguidores que tiene en Instagram.

Captura-de-Pantalla-2021-06-29-a-las-22.35.48.png Jimena Barón, a full en las redes.

En su última irrupción en las redes, compartió una serie de fotos con el look que lució este miércoles en “La Academia – ShowMatch”, en la pantalla de El Trece.

“En el back y en la pista esperando que me saquen a bailar”, escribió junto a las fotos, donde se la puede ver muy sensual y con un pantalón trasparente, que deja al descubierto su ropa interior.

ADEMÁS:

Anularon la condena de Bill Cosby por agresión sexual

Detienen a una youtuber por posesión de pornografía infantil

Jimena Barón es parte de “La Academia”, la nueva versión de “ShowMatch”, que se irrumpe en pantalla en El Trece, con la conducción de Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece.

En esta oportunidad, Jimena Barón está en el jurado junto a Ángel De Brito, Hernán Piquín y Carolina "Pampita" Ardohain.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J MENA (@jmena)

Al margen de esta labor, sigue adelante con su carrera musical y el último tema que estrenó en las plataformas digitales es “Ya No Te Extraño”.

En menos de un mes, el video de la canción ya superó las 3 millones de reproducciones en YouTube.

Tras la fallida convivencia y apuesta sentimental con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, Jimena Barón se confesó en su momento con total honestidad y desparpajo sobre las características de su relación con el ex Huracán, Boca y Banfield.

"No entiendo por qué soy tan pelotuda, básicamente. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Sí me justifico un poco con la pandemia, la maldita pandemia y el encierro. Yo le agradezco mucho a mi carrera, pero vivo en un departamento pequeño que recién ahora pude comprar. Y bueno, apareció él con la casa grande, la huerta ¡y él!", respondió Jimena Barón ante la requisitoria de Ángel de Brito.