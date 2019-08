Ni Nicole Neumann, quien priorizó ir a esquiar con sus hijas al sur del país (aunque confirmó su presencia jueves y viernes), ni Lali Espósito que se excusó por compromisos laborales, pudieron reemplazar a Flor. La producción pensó en Barón, pero ella tiene memoria y no le perdonó a Tinelli que haya defendido al padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, de quien se separó en términos muy traumáticos.

Fue Angel De Brito quien la mando al frente a Jimena Barón por rebajar a la producción de Showmatch: "La llamaron y qué pasó. No es que dijo que no. Tampoco dijo que hablen con su representante. Es peor aún. Jimena Barón ni siquiera contestó los mensajes de gente top de la productora".

La cantante y actriz le salió al cruce en las redes sociales al escuchar la diatriba de De Brito y publicó el mensaje que envió a la producción de Bailando por un Sueño: "Me copo siempre con ustedes! Y estaba comprometida a volver de viaje y pasar por el programa. No debes haber hablado con Marcelo. Pensamos distinto y tuvimos un cruce hace poco y quedó todo ahí. No lo resolvimos ni charlamos más.. No será cómodo trabajar así. Gracias igual por pensar en mí, sabés que agradezco siempre el laburo. Beeso grande".

De esta manera desmintió a De Brito respecto de que no contestó los llamados de la producción y le envió un mensaje personal: "Ahora que está de moda, autofiltro info". Así le "clavaba el visto" a la producción de Showmatch. "Calculo que la verdad no les sirve para hablar mal de mí y seguir haciéndome bosta. Esta es la razón?, no garpa verdad? Ser sincera, educada y agradecida no vende, no genera odio, entiendo..".

El enojo de Barón con Tinelli fue en mayo pasado cuando por las redes sociales convocó a Daniel Osvaldo, el ex de la actriz, a competir en su pista habida cuenta en el ciclo clon en Italia brilló con sus pasos de baile.