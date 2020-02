Aunque consideró que se equivocó en el medio elegido, la cantante explicó cuáles fueron sus motivaciones para elegir dicha estrategia de marketing: “Mi intención es defender la libertad de las mujeres. De todas: de las que eligen mi postura y las que no. Intento todos los días ser una mejor persona, no ser hipócrita. E intento ponerles mi voz a las mujeres que no tienen voz. Creo que el feminismo debería tratarse de eso: de la otra, y no de lo que necesito yo”.

Y remarcó: “Es un camino, es un aprendizaje, que tal vez ustedes del otro lado lo hacen en sus casas, leen y piensan, y se puede equivocar también. Y un día piensan una cosa y al otro día piensan otra, pero hacen ese recorrido en sus casas, yo lo hago en público bajo el ojo de muchísima gente, me puedo equivocar como cualquier persona, pero tiene una magnitud y una dimensión distinta".

Sobre la canción en sí misma, Barón remarcó que tiene cuestiones autobiográficas porque ella ha sufrido ataques por cómo se viste y cómo decide encarar tanto su vida íntima como su profesión. “Es para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo está, cómo decide ser y cómo se viste, por sus decisiones”, señaló.

En el cierre de su monólogo, la actriz pidió frenar los tratos violentos que sufrieron en las redes sociales aquellas mujeres que la apoyaron como quienes hicieron públicas sus críticas: “No estoy al tanto de todo, sé que salió mucha gente a decir de todo, pero la violencia entre nosotras no, ni lo digo por mí, sé que hay mujeres que salieron a hacerme mierda, no las puteen. La guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo, con el patriarcado, tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, cuando no estamos de acuerdo y cuando no es por nosotras”.

