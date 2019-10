“Les voy a hacer caso. Estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas con ese tema. Este año me internaron cuatro veces y el último mes me caí tres veces. Y él último fue horrible, me caí muy fuerte en el piso de la radio”, confesó.

De esta manera, se suspenderán hasta el año próximo las emisiones de Periodismo para Todos (El Trece), Hora 25 (TN) y Lanata sin Filtro (Radio Mitre) para que su conductor recargue energías y regrese en óptimas condiciones. “Me voy a cuidar unos meses y volver a la pantalla del Trece, este baticanal. Pero ahora paro”, avisó.

