Jorge Rial: “América necesita que uno le ponga el hombro”

“Seguimos siendo el programa más visto, el que más factura, el buque insignia de América. Por eso también, personalmente, tomé la decisión de seguir. Quiero de verdad a este programa. Es parte de mi vida, no es fácil largar algo como Intrusos que de verdad es parte de mi vida. Yo viví todo dentro de Intrusos”, manifestó el conductor.

Recordemos que América acaba de perder a Santiago Del Moro. En tanto, parecía una decisión tomada: Jorge Rial iba a renunciar a Intrusos y buscar un nuevo proyecto dentro del canal. Sus enigmáticas declaraciones a Pronto habían dejado en duda su continuidad.

“Donde me quedo es en América, que es mi casa y de ahí no me muevo. Estamos viendo qué va a pasar con el programa. Creo que hay etapas”.

No obstante, sobre el cierre del año, la gerenta de programación Liliana Parodi confirmó que el periodista iba a seguir al frente del ciclo de espectáculos. Y ayer fue Jorge quien abrió Intrusos con las noticias de que Moria había sido demorada en Montevideo y Karina, agredida por su hermano en Villa Carlos Paz.

Luego sí Rial se encargó de rememorar parte de los 19 años que lleva al frente del ciclo. Fue con un video en el que hablaron los panelistas y también él, quien expresó: “Creo que esto también es parte del fuego sagrado y hay momentos en los que hay que quedarse Porque son mi segunda familia acá y hay momentos en que la familia de América necesita que uno ponga el hombro. Y acá estamos. Como estuvimos siempre, en las buenas disfrutándola, y cuando este contexto nos revienta todo, estamos todos para bancar”.