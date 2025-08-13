Cuál de las hijas de Marcelo Tinelli se separó y por qué motivo: "Él la dejó"

El exconductor atraviesa horas de dolor acompañando a una de sus hijas mayores en una difícil etapa personal, tras su ruptura amorosa.
Marcelo Tinelli pasa por una etapa especial en su vida. Después de 6 años, se terminó la relación entre Micaela, una de sus hijas mayores (fruto de su relación con Paula Robles) y el futbolista Lisandro "Licha" López. El conductor acompaña de la mejor forma posible la nueva realidad sentimental de su heredera, luego de que su ex yerno tomó una tajante decisión.
"Ustedes saben que se viene hablando bastante de una supuesta separación de Mica Tinelli y Licha López. En estos días que estuve sin programa y hablé con la hija de Marcelo Tinelli de esta situación", dijo Juan Etchegoyen, hace algunos días atrás, al aire de su ciclo en Mitre Live. Incluso, el periodista agregó...
“Primero quiero decir que no hay separación como se habló durante semanas y ahora te voy a leer lo que me habilitó para contar la empresaria. Reconoce que si hubo una crisis pero que nunca hubo ruptura. Te voy a contar lo que me dice Mica”, aseguró el comunicador. Y, también, sumó...
"Hola, Juan ¿cómo estás? Venimos de una especie de crisis, sí; pero nada anormal. Es lo que pasa en cualquier pareja supongo. Igualmente, no nos separamos como han dicho en varios lados. No pasó nada grave. Creo que fue medio evidente pero bueno, nada grave más que los trabajos y la distancia de cada uno‘”, leyó Etchegoyen, sobre la respuesta de Micaela. Pero, pero, pero...
En las últimas horas, al aire de LAM, por América, fue Pepe Ochoa quien anunció la ruptura amorosa entre Micaela y Licha, con una tajante frase, que revela quien tomó la decisión de terminar, en principio, para siempre, con el vínculo amoroso que la pareja supo mantener durante 6 años.
“Él la dejó porque se enamoró...", contaron al aire. E, incluso, recordaron que en el reality de Los Tinelli (por Amazon Prime) quedan al "descubierto" algunos comentarios, reflexiones que la propia joven hace sobre lo complicada que era la relación a distancia (estuvo muchos años instalado, jugando al fútbol, en el exterior) con quien fue su pareja. Y lo que eso afectaba en el cotidiano de ellos.
comentar