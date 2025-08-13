La Voz Argentina: Valentina Otero fue robada por segunda vez

Oriunda de Adrogué, con 22 años, en las audiciones a ciegas interpretó “Quizás, porque”, el tema de Sui Generis, pasó a formar parte del Team Miranda!. En Las Batallas cantó “Don’t go breaking my heart” de Elton John, pero perdió en su enfrentamiento con Sofía Verna, y cuando estaba saludando a los jurados para abandonar el estudio fue robada por el Team Lali.

En "Los Knockouts", Valentina debió enfrentarse a Alan Lez, uno de los grandes talentos del equipo de Lali Espósito. Ella interpretó “Bancate ese defecto” de Charly García, mientras que él cantó “Cuando pase el temblor” de Soda Stereo.

Desde el comienzo, la coach tuvo en claro que se complicó al enfrentar a dos de sus candidatos importantes para ganar "La Voz Argentina", pero tuvo que elegir y finalmente se decidió por Alan, a pesar de que aseguró que Valentina “había hecho una de las perfomances más icónicas de la competencia”.

Valentina Otero, que había superado un pequeño desliz con la letra y brindó una reversión sorprendente del clásico de Soda, se encontraba al borde de las lágrimas antes de la devolución final de Lali. “Sé que no es un momento grato pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’. Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Nos regalaste de los mejores shows de este año y estoy orgullosa de haber confiado en ese robo” le aseguró la coach a la cantante.

La participante se estaba yendo del estudio y no se dio cuenta del detalle que La Sole hablaba mucho con su co-coach, El Chaqueño Palavecino, y cuando ya estaba prácticamente afuera, el botón rojo del Tifón de Arequito le dio la bienvenida al Team Soledad.

Valentina Otero no daba crédito al lo que estaba viviendo y quedó paralizada, mientas Soledad la abrazó y le dijo “Ahora es de acá para arriba”.