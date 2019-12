Ángel De Brito: "Pensé en ser padre, pero ahora no es el momento"

Por eso hoy en una entrevista, el conductor de LAM pudo ampliar ese concepto. Consultado nuevamente sobre el tema, habló en detalle en Siempre show: "A veces digo que ‘si’ y a veces digo que ‘no’. Me preguntaron si lo había pensado y obviamente sí lo pensé. Ahora no es un momento para mí para ser padre y no sé qué puede pasar en el futuro. Uno cambia de idea todo el tiempo".

El conductor aseveró que en el presente es un proyecto complicado: "Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un ‘sí’ determinante, ni un ‘no’ definitivo".

Sobre cómo se imagina en el rol de padre, manifestó: "¿Cómo me veo cómo papá? No lo llegué ni a pensar. ¿Cómo te lo puedo contar si no lo llegué ni a pensar? Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan", contó. Al menos su idea es buscarlo.

