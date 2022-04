José María Listorti deja las filas de Marcelo Tinelli

Al finalizar su relación contractual en junio, una vez que cierre el programa Super Super que lleva adelante en la pantalla de El Nueve, Listorti encarará nuevos horizontes.

Rodrigo Lussich, en Los Socios del Espectáculo, ventiló esta noticia antes que la confirmen las partes involucradas.

“Él les dijo que se va, que termina la temporada y se va. Renuncia a la productora. El programa en el que está ahora, al que le ha ido muy bien, por cierto, termina en junio, y lo que plantea es que cuando termine quiere quedar libre”, aseguró.

Por su parte, Paula Varela, que conoce los pasillos de La Flia al dedillo, aportó más información: “A mí me da la sensación de que se hubiese querido ir antes”. Para rematar, el conductor de El Trece exclamó: “Estamos en condiciones de afirmar que pega el portazo en junio a LaFlia, José María Listorti”.

Y para finalizar, Rodrigo agregó más detalles de la y los motivos de José María: “Él renuncia a la productora y el programa termina en junio. Es un desgaste de años y quiere abrirse al mercado”.

Academia Marzol Tinelli.jpg José María Listorti deja la productora de Tinelli.

Hace tiempo que Marcelo Tinelli anunció que este año su participación en la pantalla chica sería distinta a los años anteriores. Si bien dejó de hacer el Bailando y en 2021 el conductor debutó con La Academia, un nuevo certamen de canto, baile y destrezas, con participantes famosos, ahora, está todo dado para que el conductor cambie sustancialmente su ciclo en El Trece.

Según trascendió, el formato elegido es All Together Now, un programa creado por la BBC, que es un concurso en el que diferentes cantantes se miden ante un público de 100 personas especialistas en el tema y tuvo éxito en varios países. Pero además, dejará de usar el nombre ShowMatch para apostar a uno nuevo.