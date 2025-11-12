Johnny Depp fue declarado Visitante Ilustre de La Plata

"Solo quiero agradecerles el esfuerzo que han dado. Es un privilegio y una honra estar aquí. La paciencia y la experiencia de la gente, de todos aquí. Este es, de hecho, un lugar que es una mina de oro cultural. Y estoy honrado de ser el receptor de las llaves de esta ciudad. Todos me han dado una hermosa bienvenida. Estoy muy emocionado de estar aquí, de que me hayan dado las llaves de la ciudad", dijo el astro de Hollywood.

Depp y el el actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de la película dirigida por Depp que se estrena mañana: "Modigliani, tres días en Montparnasse". fueron recibidos por las autoridades municipales platenses en el edificio de la Intendencia.

Depp en el balcón de La Plata R

Una multitud aclamó a Johnny Depp

En las afueras de la sede municipal se congregó una multitud de fanáticos del actor de "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijeras", a la que Depp saludó desde un balcón que da a la calle 12, lo que generó momentos de euforia. A primera hora del día, los encargados de la organización supieron que Depp quería tener un contacto directo con sus fans y prepararon un operativo de seguridad para que pudiera saludar a la multitud.

Depp estuvo acompañado por el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, amigo del artista y artífice de su visita a Argentina para promocionar su segunda película como director, "Modigliani, tres días en Montparnasse", que se estrena este jueves en salas de todo el país. El actor agradeció especialmente a Rodríguez, al que calificó como "gran amigo" por hacer posible su paso por Buenos Aires y La Plata.

Posteriormente, el astro de Hollywood visitó el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. El actor, que se ha declarado admirador de la cultura argentina, pudo apreciar el valor del espacio histórico platense.

La jornada continuó en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde hubo una “alfombra roja” colmada de fanáticos. La actividad tuvo como plato principal una “Masterclass Abierta y Entrevista Pública” entre Johnny Depp y Riccardo Scamarcio -protagonista del filme dirigido por el actor estadounidense-, en un formato que combinará conversación y proyección cinematográfica de "Modigliani, tres días en Montparnasse".

La moderación estuvo a cargo de Verónica Lozano, junto al director del Teatro Municipal Coliseo Podestá, el reconocido actor Alejo García Pinto.