Damián Betular debuta en un musical emblemático

Con su gran carisma y su excelente llegada al público, Damián Betular da un audaz paso hacia la comedia musical. Desde hace varios meses el repostero se prepara para este papel intensamente, entrenando en actuación, canto y baile, las tres disciplinas básicas de género.

"Hairspray" es un clásico del teatro musical, que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.

Bajo la dirección de Fer Dente, -reciente ganador del Premio Hugo a la Mejor Dirección por su trabajo en la producción de "Despertar de primavera"-, "Hairspray" promete tener una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.

Con canciones icónicas como "Good Morning Baltimore", "You Can't Stop the Beat" y "Welcome to the 60's", este exitoso musical llega a Buenos Aires con la misma energía optimista y el mensaje atemporal que la convirtió en un fenómeno mundial: celebrar la inclusión, la diversidad y el amor propio.

En 2007 se estrenó la película estadounidense "Hairspray", dirigida por Adam Shankman y protagonizada por John Travolta (como Edna Turblad) Nikki Blonsky, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Christopher Walken, Queen Latifah, Amanda Bynes, James Marsden, Allison Janney y Jerry Stiller, entre otros.

El filme fue una adaptación del musical de Broadway de 2002 del mismo nombre-ganador del premio Tony- que fue una adaptación de la película del mismo nombre, en 1988, dirigida por John Waters.

El musical "Hairspray" cuenta la historia de Tracy Turnblad, una joven que sueña con bailar en televisión y termina liderando una revolución por la igualdad y la inclusión. A su alrededor, un grupo de personajes entrañables -entre ellos su madre Edna, que interpretará Damián Betular- dan vida a una historia que, más allá del humor, celebra la libertad de ser uno mismo y el valor de atreverse a brillar.

EQUIPO CREATIVO: