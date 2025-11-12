La reacción de Mauro Icardi al ver a Wanda Nara con Johnny Depp

El futbolista del Galatasaray realizó un movimiento en redes después de que su exesposa compartiera una imagen junto al actor estadounidense.
El delantero argentino Mauro Icardi dejó de seguir en Instagram al actor Johnny Depp después de que su ex Wanda Nara publicara una foto con el protagonista de la saga "Piratas del Caribe", lo que generó un gran revuelo en las redes sociales. La imagen muestra a la conductora de "MasterChef Celebrity" muy sonriente junto a la estrella norteamericana, que posó con su característico estilo bohemio.
Este gesto del delantero del Galatasaray Spor Kulübücardi fue interpretado como una muestra de decepción o enojo, especialmente considerando que el Mauro había utilizado a Depp como referente durante su juicio de divorcio con Wanda, comparando su situación con la del proceso judicial del actor yanki y su exesposa Amber Heard.
La foto de Wanda Nara con Johnny Depp se viralizó rápidamente, y los fans no tardaron en especular sobre una posible crisis emocional en la pareja, ya que el futbolista y la conductora de "MasterChef Celebrity" están envueltos en un escándalo judicial por la manutención y el vínculo de sus hijas.
“Un día casual en el canal. Johnny Depp gracias por tus amables palabras” escribió Wanda en Instagram junto a dos imágenes, en la primera, ambos posaron uno al lado del otro, con la vista hacia la cámara y en la segunda, se los ve saludarse con un beso.
El posteo superó los 200 mil “Me gusta” en menos de una hora y se obtuvo de comentarios como el de su mejor amigo y esteticista, Kennys Palacios, que respondió “Muda es poco”.
