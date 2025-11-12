La reacción de Mauro Icardi al ver a Wanda Nara con Johnny Depp

image

Este gesto del delantero del Galatasaray Spor Kulübücardi fue interpretado como una muestra de decepción o enojo, especialmente considerando que el Mauro había utilizado a Depp como referente durante su juicio de divorcio con Wanda, comparando su situación con la del proceso judicial del actor yanki y su exesposa Amber Heard.

La foto de Wanda Nara con Johnny Depp se viralizó rápidamente, y los fans no tardaron en especular sobre una posible crisis emocional en la pareja, ya que el futbolista y la conductora de "MasterChef Celebrity" están envueltos en un escándalo judicial por la manutención y el vínculo de sus hijas.

image

“Un día casual en el canal. Johnny Depp gracias por tus amables palabras” escribió Wanda en Instagram junto a dos imágenes, en la primera, ambos posaron uno al lado del otro, con la vista hacia la cámara y en la segunda, se los ve saludarse con un beso.

image

El posteo superó los 200 mil “Me gusta” en menos de una hora y se obtuvo de comentarios como el de su mejor amigo y esteticista, Kennys Palacios, que respondió “Muda es poco”.