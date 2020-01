No obstante, el director teatral aseguró en "El Run Run del Espectáculo" que Rago "es un compañero impecable" pero advirtió que "lo conozco dentro de un contexto laboral en relación al vínculo conmigo como director. Lo que lo se denuncia es una cuestión personal y vincular".

ADEMÁS:

"Me parece incomparable lo de Darthés con Pablo Rago. La situación de Pablo es diferente incluso desde la carátula judicial. La denuncia contra Darthés es de violación a una menor; no me gusta pensar en compararlas, pero son acusaciones de magnitudes diferentes", aseveró. Al mismo tiempo que celebró que "todos los hombres nos replanteamos nuestro lugar en la sociedad. Venimos de trabajar muy cómodos".

Por otro lado, Muscari se refirió al Colectivo de Actrices y consideró que "está buenísimo que exista pero no le podemos pedir que haga lo que tiene que hacer la Justicia o la sociedad" y concluyó señalando que "no hay que confundir al Colectivo como el ente regulador de lo que está bien o está mal".

Cabe recordar que Darthés fue denunciado por Thelma Fardín por una presunta violación que habría ocurrido en Nicaragua cuando esta tenia 16 años; mientras que Rago fue señalado por Erika Basile de haberla abusado en medio de un acto intimo.