Daniel Gómez Rinaldi: un trabajador incansable del mundo del espectáculo

Desde temprano arranca con Ignacio Ortelli en "Esta Mañana"(de 6 a 9 en Radio Rivadavia), continúa con Julián Weich en "Que Mañana!" (de 10 a 12 por Canal 9), sigue con su programa "Detrás de la escena" (de 14 a 16 por AM 770 Radio República) y termina su día laboral en con Beto Casella en "Bendita" (Canal 9, de 20:30 a 22).

En marzo del 2025 -después de 12 años ininterrumpidos- decidió dar un paso al costado del programa "Implacables" que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve, para poder dedicarle más tiempo a su familia y también, para él.

Desde temprano

La semana laboral arranca bien temprano para Daniel Gómez Rinaldi, a las 3:30 AM suena el despertador y comienza su rutina laboral, que comprende de lunes a viernes, dos programas de radio "Esta mañana" y "Detrás de la escena" y otros dos de televisión "Qué Mañana!" -ganador de dos premios Martín Fierro- y "Bendita".

Noches de ronda

Daniel Gómez Rinaldi recuerda las noches de ronda de los '90, la recorrida periodística que realizaba durante su época de "Indiscreciones" con Lucho Avilés, en las que -acompañado por su camarógrafo- buscaba entrevistar a los famosos en restaurantes y discotecas o descubrir los romances y las novedades que iban a ser noticia al día siguiente.

Satenazos Los famosos "satenazos" de Daniel Gómez Rinaldi en el programa "Qué Mañana!" con Julián Weich por El Nueve

Nadie sale

Durante sus recorridas nocturnas, Daniel Gómez Rinaldi tuvo la oportunidad de conocer a distintas personalidades, tanto nacionales como las internacionales que visitaban Buenos Aires, algo muy distinto a lo que sucede hoy en día, donde parece que los famosos eligen exponerse menos en lugares públicos.

image Los jóvenes Daniel Gómez Rinaldi y el actor español Antonio Banderas

"La Revista"

Daniel Gómez Rinaldi recuerda como fue su ingreso en los medios de comunicación, algo muy difícil cuando no se tenía algún tipo de contacto. La llegada al semanario gráfico "La Revista", pasando antes por una publicación de casos policiales y desnudos llamada "Fuego", y la revista "Semanario". ¿Quién fue su primera entrevistado?.

Lucho Avilés

Después del cierre del semanario "La Revista", Daniel Goméz Rinaldi conoce a Lucho Avilés ("el pionero"), el recordado periodista uruguayo creador de "Indiscreciones" -que marcó un estilo en los programas de espectáculos- y a quien considera su gran maestro a la hora de hacer televisión.

Las grandes notas

Daniel Gómez Rinaldi recuerda dos de sus grandes coberturas periodísticas para el programa "Indiscreciones", y que tuvieron suerte dispar. Una no salió al aire y la otra se transformó en un hecho histórico del cual se habla aún hoy, 25 años después: el famoso "cenicerazo" de Susana Giménez a Huberto Roviralta.

SUSANA CENICERAZO La cobertura de Daniel Gómez Rinaldi el 11 de febrero de 1998, la noche del famoso cenicerazo de Susana Giménez a Huberto Roviralta

Sin secretos

En la era de la tecnología y las redes sociales resulta muy difícil -fundamentalmente para los famosos- mantener un secreto y que no trascienda con fotos y videos. La necesidad del periodista de guardar una información hasta tener la confirmación fehaciente.

image Daniel Gómez Rinaldi junto a la actriz norteamericana Joan Collins, la malvada Alexis Carrington de la popular serie "Dinastía" (1981-1989)

Ladrones

El viernes 18 de julio pasado no fue un día mas en la vida de Daniel Gómez Rinaldi, esa mañana -bien temprano- le robaron el celular cuando intentaba subir al colectivo de la línea 39. Esa situación y la posterior persecución al asaltante pudo haberle costado muy caro al periodista, que sufrió dos puntazos de cuchillo- en su cuerpo.

Vida privada

El difícil equilibrio de ser una persona conocida y mantener su vida privada de forma reservada, incluso durante su enfermedad. Cómo imagina su futuro Daniel Gómez Rinaldi.

Embed Daniel Gómez Rinaldi en su paso por el "Bailando 2011", luego de haber superado un tumor en el riñón.

Periodista de alma, curioso por antonomasia, Daniel Goméz Rinaldi encontró en el periodismo de espectáculos su lugar en el mundo, y es por eso su deseo de seguir ejerciéndolo mientras la vida le de fuerzas.

Divertido, showman, personaje, encontró la fórmula para entrar en el corazón de la gente de una forma amena y desacartonada, mientras informa sobre la vida de los famosos.

Daniel Gómez Rinaldi, un trabajador incansable del mundo del espectáculo