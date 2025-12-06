La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: quiénes serán sus testigos

Para hacer la celebración aún más especial, el actor y la bailarina compartirán este momento con quienes estuvieron a su lado a lo largo de sus vidas, aquellos que dejaron huella en su camino. Estos seres queridos serán los testigos privilegiados de su amor, asegurando que cada instante de la ceremonia sea único e inolvidable.

¿Quiénes serán sus elegidos? El diseñador Daniel Casalnovo, encargado del look de Cabré, compartió en Tarde o Temprano (El Trece) quiénes serán las damas y los caballeros de honor que acompañarán a la pareja al altar, al estilo “yanqui”, algo poco habitual en bodas locales.

Sin rodeos, reveló: “Ella eligió a sus damas de honor, sus amigas de la infancia. Y él, en vez de famosos, optó por sus amigos de Mataderos y su hermano: cuatro en total”.s

Cómo será el look de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El actor y la bailarina tienen todo preparado para su boda en Córdoba, y uno de los aspectos más esperados es, sin dudas, el look que lucirán en el altar. Ambos se aseguraron de que cada detalle refleje su estilo y personalidad, en una combinación de elegancia con toques románticos y modernos.

Casalnovo explicó, en ese sentido, cómo se creó el look de Nicolás. “Hace cuatro meses vino a verme, me contó cómo le propuso matrimonio a Rocío en Punta Cana. El diseño lo eligió él. Me mostró en su celular y me dijo ‘quiero esto. Le puse mi impronta, pero él quería eso”, contó el diseñador.

“El color que eligió no lo diré ahora, pero son tonos pasteles. Verán a un Nicolás Cabré espectacular, y ella también será un bombazo. Todo está muy bien hecho”, agregó.

Según el diseñador, ambos se aseguraron de que sus vestimentas no sólo sean elegantes, sino también significativas. Cada detalle, desde el corte y los accesorios hasta los tonos y texturas, fue pensado para que sus looks reflejen el amor y la complicidad que los une, asegurando que ambos brillen con luz propia en uno de sus días más importantes.