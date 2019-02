José Palazzo: del mea culpa a las amenazas a sus hijas

“No hay suficientes mujeres con talento a la altura del Cosquín Rock”, había asegurado el productor en conferencia de prensa, luego de ser consultado por un proyecto de ley presentado en el Congreso para obligar a los organizadores de los festivales a contar con un mínimo de 30 por ciento de artistas femeninas. Sin embargo, Palazzo volvió a reflexionar y apostó a que se revea el trabajo en las próximas ediciones de la famosa megafiesta.

El Cosquín Rock dejó varios frentes abiertos para la organización. Uno fue la cantidad de asistentes que sufrieron gastroenteritis. En ese sentido, muchos apuntaron a los puestos de hidratación gratuitos.

Pero además, otra gran polémica se desató por las declaraciones de Palazzo acerca del cupo femenino. En la conferencia de prensa había señalado: “Lo que planteo es que si yo tuviera que poner el 30 por ciento, tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo. Esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera otro tipo de talentos. Lo único que considero es que la ley tiene que reforzar que la mujer tenga más posibilidades, porque el rock nuestro es muy joven todavía y desgraciadamente la mujer ha tenido un papel distinto. Hoy lo van ganando de a poco, hemos encontrado cosas interesantes y hay varias bandas que van a estar tocando: Led Ladies, Alapar, Marcia Blues, Deborah Dixon, Lorena Gómez”.

Obviamente hubo reacciones en su contra. En medio del escándalo, el productor apuntó que hubo malas intenciones por parte de algunos periodistas. Por esta razón, volvió a reflexionar e hizo un mea culpa y apostó a “buscar la forma, a través del Cosquín Rock, para darle más espacio a las mujeres”. En un video que publicó en las redes sociales, señaló: “No obstante mis dichos y mi forma de explicar lo sucedido, la agresividad fue tan grande que hasta publicaron mi número particular en Twitter y el de mis hijas. Las agredieron de una manera tan grave que por ahí no dan ganas de sentarse a charlar y buscar la forma de incorporar, sino que dan ganas de no hacer más cosas”. Y aclaró: “Nosotros le decimos talento , a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es. Cosquín Rock tienen en todas las áreas claves, mujeres y lo aclare también en la conferencia”.