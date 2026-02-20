Espectáculos |

Moria Casán reavivó la pelea con Cinthia Fernández: "Que venga desparasitada"

La conductora apuntó contra la panelista a la que invitó a volver a su programa con una frase polémica y reavivó el conflicto.

Moria Casán se sentó el jueves en el programa Sálvese quien Pueda y volvió a referirse al fuerte cruce que mantiene con Cinthia Fernández, panelista de su ciclo, y lejos de bajar el tono de la disputa, la conductora lanzó una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente se viralizó.

“Yo mañana (por hoy) exijo una cosa: que venga desparasitada”, dijo al aire, y agregó que si acepta “las reglas del show” es bienvenida. La expresión generó repercusiones por el tono irónico y por el contexto de tensión previa entre ambas.

La conductora sostuvo que el conflicto le parece “un tema menor” y aseguró que nadie “le mueve la aguja”. También cuestionó la forma en que Fernández interviene en el programa y deslizó que no le gustan las indicaciones externas mientras se está al aire.

En su descargo, Cinthia Fernández manifestó estar enojada y cuestionó el rol de la conducción, al tiempo que planteó que, un equipo de trabajo debería respaldar a sus integrantes aun cuando existan diferencias.

Cinthia Fernández, respondió con un descargo y cuestionó la dinámica del equipo.

Por su parte, Moria Casán dejó abierta la puerta a una reconciliación, aunque marcó condiciones claras para el regreso. Señaló que todos son bienvenidos, pero dentro de las reglas del programa.

