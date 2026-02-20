Qué revelan los documentos sobre el vínculo entre Roberto Giordano y Jeffrey Epstein

El estilista argentino, referente de la moda durante décadas, residía en Uruguay tras enfrentar condenas por defraudación y aportes impagos.
La desclasificación de más de seis millones de archivos del caso Jeffrey Epstein expone transferencias de dinero y un viaje a Punta del Este junto a Roberto Giordano.
La difusión de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos incorporó el nombre del estilista argentino Roberto Giordano, fallecido en “noviembre de 2024”, dentro del expediente que investiga la red internacional del financista Jeffrey Epstein, acusado por delitos de tráfico sexual de menores.
Según los reportes, que forman parte de una base que supera los seis millones de registros oficiales, Epstein realizó a lo largo de un tiempo prolongado, múltiples transferencias de dinero a Giordano, en su mayoría por montos cercanos a 500 dólares, y no especifican en concepto de de qué fueron hechos esos pagos, ni si estuvieron vinculados a servicios concretos.
Entre los documentos figuran correos electrónicos fechados el 29 de diciembre de 2016. En ese intercambio, Epstein pospone una reunión con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, por un viaje urgente a Punta del Este, Uruguay, destino donde Giordano organizaba eventos sociales y empresariales.
La coincidencia temporal entre el viaje y los movimientos financieros es uno de los puntos que analizan los investigadores. Hasta el momento, la documentación confirma contactos y presencia en el mismo lugar, aunque no detalla reuniones formales ni acuerdos comerciales específicos.
Giordano, referente de la moda argentina durante décadas, fue conocido por sus desfiles en el Río de la Plata y su vínculo con figuras del espectáculo. En sus últimos años residía en Uruguay, luego de haber sido condenado en Argentina por defraudación al Estado y falta de pago de aportes sociales.
