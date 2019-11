Juana Viale ya no oculta a su profeta: Agustín Goldenhorn

La semana pasada, más precisamente el miércoles, este diario publicó una foto de la nieta de Mirtha Legrand con nuevo amor. La actriz antes se había mostrado en la cancha de Boca en compañía de alguien a quien nadie pudo reconocer. Hasta que este diario pudo averiguar de quién se trataba: músico y arquitecto de profesión, Agustín Goldenhorn. Si bien no es ajeno al medio, a diferencia de las relaciones anteriores de la actriz, se reconoce como alguien que no frecuenta el mundo del deporte ni la farándula.

Juanita Viale se mostró relajada y feliz en la noche de Gala junto a la pareja Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier. No es casual el blanqueo de Juanita. Cuando llega a este punto es porque la relación marcha viento en popa. La actriz todavía no habló y,por primera vez, la abuela supo mantenerse callada hasta que su nieta tomara la decisión de gritar el mundo lo enamorada que está de un músico que esquiva la exposición mediática.

En un móvil a Intrusos en el Espectáculo (América), Juanita se animó a opinar del glamoroso casamiento de Pampita: "Me pareció brutal que si se aman se casen. No me sorprende nada de nadie, si hay amor cualquier propuesta es válida. El tiempo es una cosa del ser humano". Cuando se la preguntó se direccionó a us nueva situación sentimental: "Ay, chicos ni idea, le pasó a Carolina y a Roberto. Que sean felices, tienen hijos y es muy importante preservar la familia. Que les vaya mil".

Sobre ella por ahora prefiere mantener el silencio. Una semana después que este diario publicó una foto de su nueva relación en un casamiento de un amigo de él, Juanita blanqueó. En esa boda Juanita estaba casi irreconocible, hablaba con todos e incluso se lanzó a la pista a festejar su nuevo estado de enamoramiento y lo hizo cuando todavía ese amor lo vivía casi en la clandestinidad.