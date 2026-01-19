Julieta Ortega habló de su presunto vínculo con Riquelme

En una entrevista con el programa Puro Show, emitido por eltrece, Ortega fue consultada de manera directa por los rumores y respondió sin rodeos, Negó estar iniciando cualquier tipo de romance y expresó su sorpresa por la magnitud que tomó la versión, según explicó, se trató de una situación incómoda que la obligó a aclarar algo que, para ella, nunca existió.

La actriz señaló que le resultó extraño tener que hablar públicamente de una persona con la que no mantiene ningún vínculo personal. Remarcó que no hubo encuentros ni situaciones que avalen lo que se dijo y aclaró que su presente laboral está enfocado en la temporada teatral que realiza en Mar del Plata, un dato que, según explicó, vuelve poco verosímil cualquier especulación.

Durante la charla, los periodistas insistieron sobre el origen del rumor y sobre una versión puntual que indicaba que Riquelme la habría pasado a buscar por su casa. Ante esa consulta, Ortega fue tajante y negó el hecho en reiteradas ocasiones, sin agregar detalles ni buscar confrontar con quienes difundieron la información.

ortega-riquelme La actriz se refirió a los comentarios que circularon sobre un supuesto romance con Juan Román Riquelme.

Consultada sobre cómo cree que comenzó la versión, Ortega sostuvo que no tiene una explicación concreta y que ella misma se enteró por mensajes de terceros, entre ellos periodistas, a quienes respondió de manera privada desmintiendo la historia. Explicó también que decidió no ampliar demasiado el tema por pudor y por respeto.