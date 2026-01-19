Rusherking mandó al frente a la China Suárez

rusher

Al consultarlo sobre su presente sentimental, el cantante le respondió “Yo estoy enamorado siempre” y le preguntó a la conductora sobre su actual relación, y luego de responder, Wanda le consultó sobre los tatuajes del artista

Wanda: - ¿Qué son todos estos tatuajes? ¿Puedo ver?

Rusher: - Sí. El nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo.

Wanda: - ¿Te tatuaste alguna vez algo por una chica?

Rusher: - No.

Wanda: - ¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?

Rusher: - Sí.

Wanda: - ¿Qué?

Rusher: - Mi boca.

Wanda: - Voy a buscarlo en redes.

Aunque nunca mencionó directamente a la Eugenia “China” Suárez, el músico terminó confirmando que la actriz se hizo un tattoo como gesto de amor cuando eran pareja y rápidamente, empezó a circular en las redes que se refería a un tatuaje que la actriz tiene en su brazo.

Si bien el origen del tatuaje de los labios en el brazo de la China siempre fue un rumor, hasta el día de hoy no había habido una confirmación oficial de ninguno de los protagonistas de la relación.

Esto habría ocurrido cuando ambo estaban iniciando su intenso y breve romance, que duró aproximadamente 10 meses y terminó el 7 de abril de 2023, cuando confirmaron su separación con una publicación en conjunto en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez en el que la China Suárez deja marcada en su piel su amor hacia alguien. Cuando se supo de su realación -muy breve- con el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, la protagonista de la serie “La hija del fuego” se tatuó el número 43 en su cadera, y finalizada la relación, lo tapó con el de una corona.