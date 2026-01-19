La polémica opinión de Germán Daffunchio sobre Soda Stereo

El Excantantate de Sumo agregó: “En la época de Sumo había dos lados. Uno era el de la cara bonita, el peinadito prolijo, que podría representar Soda Stereo; del otro lado estábamos nosotros. Éramos el opuesto, otra cosa”.

La gran hazaña de Zeta Bosio, Charly Alberti y Cerati no fue artística sino comercial:“Durante muchos años representaron una parte del rock con la que no necesariamente todos estábamos de acuerdo”, señaló. Y profundizó: “Se creó lo que después se llamó rock latino, y ellos fueron cabeza de puente, junto con Virus o Los Enanitos Verdes, para abrir Latinoamérica".

En esa línea, señaló que ese movimiento solo proponía canciones “livianitas”. “Ellos eran lindos, toda esa cuestión. Muy alejado de la realidad de donde veníamos nosotros”, sostuvo, al marcar la distancia entre la estética de Soda y el perfil más áspero y contracultural que identificó a Sumo.

Para fundamentar su visión, recurrió a una comparación directa entre los distintos universos líricos. “Mientras nosotros cantábamos ‘La rubia tarada, broncheada, aburrida, pregunta ¿por qué te pelaste?’, ellos cantaban ‘Oh, oh, oh, nada personal’. Son mundos distintos”, expresó. Y concluyó con una reflexión que sintetiza su mirada crítica: “¿Qué es lo que se mide al final? ¿Cuántas guita generaron o qué efecto real tuvieron en la gente?”.

Las declaraciones de Daffunchio no tardaron en circular por redes sociales y reavivaron una discusión histórica dentro del rock argentino, donde conviven miradas opuestas sobre el legado de Soda Stereo y el impacto de aquella escena que marcó a toda una generación.