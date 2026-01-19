La Tana de Gran Hermano se separó del hijo de Nazarena Vélez

La relación salió a la luz a través de en un vivo de Instagram, cuando ambos se mostraron juntos y a los besos, generando una fuerte repercusión entre los usuarios. “Nosotros ya nos besamos” dijo el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, en ese momento.

La confirmación de la separación llegó a través de diferentes posteos en las historias de Instagram de "La Tana", en el marco de una serie de preguntas y respuestas, un seguidor le escribió que le gustaría verla soltera, a lo que la exGran Hermano respondió de manera contundente “Estoy soltera de nuevo”.

Ante la sorpresa de sus seguidores, "La Tana" profundizó sobre los detalles -en los siguientes posteos- y,al ser consultada por lo ocurrido con el Chyno, se sinceró “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro” y reconoció que la sobreexposición les jugó en contra “Después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero terminamos bien”.

Para terminar Katia confesó un grave problema que tiene para las relaciones afectivas “Ahora decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”.