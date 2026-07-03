Inesperado: quién será el nuevo conductor de las noches de Telefe, que sorprende a todos

IAN PRESENTÓ NUEVA NOVIA, TRAS FALLIDO ROMANCE CON EVA ANDERSON

Renata Mónaco es una joven que consiguió captar la atención de miles de usuarios en diversas plataformas. Con más de 25 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok, su actividad digital se centra en compartir momentos de su vida cotidiana, viajes internacionales y contenidos junto a amigas y familiares.

Ian Lucas se consagró como ganador de Masterchef Celebrity, algunos meses atrás.

En los últimos días, la blonda viajó a Estados Unidos para compartir unos días con Ian quien estuvo en la co-conducción de Por el mundo, el programa de Marley. Allí, compartieron un tierno reencuentro, en sus primeros meses de noviazgo. Y Lucas, la presentó oficialmente ante las cámaras de tevé, durante su cobertura de la primera parte de la Copa del mundo.