Inesperado: quién será el nuevo conductor de las noches de Telefe, que sorprende a todos

El canal de las "pelotas" está rearmando su programación con algunas sorpresas. ¿Qué pasó con Popstars y Bake Off?
Telefe está organizando su programación pos mundial y, se saben, las noches, es el horario más importante para la pantalla. Y, a finde de encontrar alternativas que compitan en el rating diario, el canal quiere apostar a una joven y angelical cara. Se trata de Ian Lucas, el ganador de la última edición de Masterchef Celebrity.
"Va hacer un programa de todos los días y en el prime time. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes”, contó Yanina Latorre, al aire de SQP, su programas en las tardes noches de América, sobre el futuro del joven que supo consagrarse como ganador de la última edición de Masterchef Celebrity.
“Después de Gran Hermano va Wanda con MasterChef y después, MasterChef Kids con Ian Lucas”, anunció la conductora, sobre el formato que hará que Lucas pruebe sus primeras "armas" como conductor de un certamen, apuntado a un público familiar. "Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Al mismo tiempo que graba Wanda va a grabar él”.
"Están viendo si graban y lo sacan el año que viene o si lo sacan directamente después del MasterChef de Wanda Nara”, adelantó Latorre, sobre la época en la que el formato se podría empezar a ver al aire, dependiendo de los tiempos de la grilla del canal y, claro, también, de sus prioridades en cuanto a programación, por sobre Popsartd y bake Off, los dos programa que, hasta ahora, estaban en "agenda".
Renata Mónaco es una joven que consiguió captar la atención de miles de usuarios en diversas plataformas. Con más de 25 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok, su actividad digital se centra en compartir momentos de su vida cotidiana, viajes internacionales y contenidos junto a amigas y familiares.
En los últimos días, la blonda viajó a Estados Unidos para compartir unos días con Ian quien estuvo en la co-conducción de Por el mundo, el programa de Marley. Allí, compartieron un tierno reencuentro, en sus primeros meses de noviazgo. Y Lucas, la presentó oficialmente ante las cámaras de tevé, durante su cobertura de la primera parte de la Copa del mundo.
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