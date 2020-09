Esa misma seguridad que muestra en sus devoluciones a los participantes, también se refleja en los vestuarios que elige. Todas las noches, la ex pareja de Sergio “el Kun” Agüero sorprende con atuendos jugados que destacan su curvas.

Sin embargo, pese a mostrarse en su mejor momento, los “haters” siguen llenándola de mensajes ofensivos en los que cuestionan su peso y la ropa que elige para aparecer en el programa que produce La Flia. Por ese motivo, la intérprete de éxitos como "Corazón mentiroso", quien padeció bullying durante su adolescencia, decidió dejar un contundente mensaje de aceptación.

"Entré a ver los mensajes de una publicación mía en el insta de El Trece. Hacía bastante tiempo no leía tantos mensajes agresivos hacia mí y mi cuerpo. 'Gorda de mierda', 'chancha', 'vaca', 'no tenés edad para short ni para ese peinado', 'está chancha pero todavía sirve para darle', 'ridícula', 'tendría que bajar 10 kilos para usar esa ropa', ' floja ancha y plana', 'tenés mucha grasa en las piernas para usar short'", arrancó la referente de la música tropical.

Y continuó: "Antes me generaba mucho dolor y hasta pasé años de depresión por estos comentarios, quería compartir que los leí y que no me dolieron. Y en serio creí que eso nunca iba a pasar. No sentí inseguridad, no sentí dolor ni me puse a llorar como me pasaba antes. Los leí uno por uno y no sentí nada. Y es un gran motivo para festejar porque creí que nunca me iba a pasar. Por eso lo comparto y me río porque ya no duele”.

Por último, la artista dejó una recomendación para quienes sufren este tipo de agresiones: “A vos, que pasás por lo mismo te vengo a dar un mensaje de esperanza: es real que en algún momento deja de doler. También incentivarte, así́ como hago yo, a andar por la vida segura, teniendo kilos de más o de menos. Haciéndote el peinado y el make up que te divierta y se te cante hacerte... que lo lleves sintiéndote una DIOSA ASÍ COMO ME SIENTO YO. Me amo, me gusto y me creo mil".

"Usá lo que quieras y que nadie te reprima con sus comentarios. Y si te querés reír entrá y mirá sus fotos de perfil y entenderás el por qué́! Tenés mucha grasa en las piernas, no te podes poner short En el culo también tengo mucha grasa y no sabes cómo espero el verano para mostrarlo por toda la ciudad... gracias por hacerme así de fuerte. Los abrazo", recomendó al cierre de su descargo.

ADEMÁS:

Sergio Berni y Viviana Canosa niegan "romance"

Flor de la Ve: "Estoy luchando para parecer una mujer y canto como el Coco Basile"