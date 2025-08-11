L-Gante, cerca de regresar con Tamara Báez: "Unas ganas de volver con ella"

“Unas ganas de volver con ella”, expresó el cantante de Cumbia 420 en un posteo en las redes sociales.

video

Si bien las primeras suposiciones apuntaban a Wanda Nara, con quien se lo vio el sábado en la obra teatral que protagonizó su madre en Villa Crespo, pero todo indicaría que en realidad sería un mensaje dirigido a su ex novia y madre de su hija, Tamara Báez.

Inclusive, minutos después, publicó una historia desde la misma cama donde posteó su última foto junto a ella y a su hija Jamaica.

image

Tamara Báez soltera

Por otra parte, el periodista de espectáculos Fede Flowers reveló que la influencer estaría soltera. “Me cuentan que se separaron Thiago y Tamara. Él se fue de casa hace tres días y ahora sube esto, ¿casualidad?”, comentó reposteando la publicación del supuesto ex de Tamara.

“Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”, decía el posteo de Thiago Martínez.

image

Wanda Nara, sobre L-Gante: “Elián estaba con minas al lado mío”

Wanda Nara viajó a México para grabar la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, que conduce para Netflix, pero antes de subirse al avión habló con la prensa sobre todos los temas y escándalos que la tienen como protagonista.

“Con Elián funcionamos muy bien como amigos. Estaba con minas al lado mío. Ahora volvió con la ex. Elián es así. Nunca le haría un planteo, lo felicito. A todas mis parejas, les enseñé a priorizar el amor”, sorprendió la mediática al ser consultada por su llamativo vínculo de idas y vueltas con Elián “L-Gante” Valenzuela.

Wanda contó que recibe propuestas de hombres por Instagram, pero no tiene tiempo ya que está trabajando demasiado y cuidando de su salud: “Estoy bien, estoy controlada, no curada”.

Sobre su visita a la familia de Mauro Icardi, aclaró: “En Rosario se juntan todos los domingos. No es una mojada de oreja. Mauro sabe la relación que yo tenía con su papá”.

“Lo del maní es laburo. Estuve feliz 12 años, siento que ese video está editado. Me culparon de eso, pero no filtré ningún video. Estoy muy contenta con mi presente, con mis hijos, mi familia, viviendo en mi país. Hay que tratar de buscar el equilibrio y ojalá se pueda encontrar un vínculo respetuoso para los chicos. No estoy de acuerdo con el bloqueo de llamadas, pero no soy la responsable de todo”, manifestó la conductora.

Wanda también remarcó que desde el lado de Icardi “hablan con mucha falta de respeto de una mamá que cría cinco hijos y que hoy es el sostén económico de la familia".