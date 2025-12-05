Wanda Nara y Mauro Icardi acordaron cómo pasarán sus hijas las Fiestas

Cabe recordar que Wanda y Mauro se separaron en marzo de este año después de una larga historia de amor que comenzó de manera polémica porque ella estaba casada con Maxi López, quien también era amigo de Mauro. La relación entre Wanda y Mauro tuvo 11 años de matrimonio (2014-2025) y las dos mencionadas hijas.

Actualmente, Wanda está soltera y disfrutando de su presente como conductora en MasterChef. Mientras que Mauro está saliendo con Eugenia "La China" Suárez. Serán las primeras Fiestas que el futbolista pase con sus hijas acompañado de la actriz.

image

China Suárez Mauro Icardi, apertura

Por otro lado, la abogada de Icardi deslizó que el futbolista estaría buscando pasar las Fiestas en un “país neutral” que no sea Turquía. Mientras tanto, siguen esperando la autorización del club turco en el que juega actualmente el delantero. Deberá obtener un permiso especial y formal, ya que Wanda no estaría dispuesta a que las niñas vuelvan a Estambul.

En el Diario de Mariana, la confirmación de las Fiestas de las niñas comenzó en medio de silencios y reservas entre el periodista Guido Záffora y la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio. “Tengo demasiada, demasiada reserva… pero va por ese lado. 24 con Wanda, fin de año con Icardi”, declaró la abogada con cautela.