Maxi López firmó un contrato millonario para venirse a vivir a Argentina

"Maxi cerró temporada en Mar del Plata para trabajar durante todo el mes de enero, por una cifra millonaria. A partir del día 5 de enero, se instala en la ciudad de Mar Del Plata y, hasta el último día hábil del mes, será uno de los conductores de Olga", contaron en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, en las tardes de América.

"El horario que le dieron a Maxi es matutino y la cifra que le van a pagar es millonaria. Y, como si fuera poco, el ex jugador de fútbol está evaluando una serie de contratos que no entran los ceros, una bolsa de ceros", agregaron, desde el panel del ciclo periodístico, sobre el futuro que se le avecina a López, en nuestro país.

"El parto del segundo hijo de Maxi es ahora, a fines de diciembre (la fecha exacta prevista es para el próximo 27 de diciembre, después de la fiesta de Noche Buena y de Navidad), pero ya está todo programado. Este nene no viene con un pan debajo del brazo, viene con una panadería debajo del brazo", dijeron al aire, a modo de broma, sobre los arreglos económicos que está haciendo el empresario deportivo para después del nacimiento del nene.

LOS PLANES DE MAXI CON SU FAMILIA

"Después que nace el niño, Maxi se viene para acá... Y, por lo que tienen calculado, entre el mes de marzo y el mes de abril, se viene toda la parentela (toda la familia) a Buenos Aires. Y se instala López con su mujer y sus hijos acá", adelantaron, sobre lo que sucederá en el primer semestre del 2026.

download Maxi compartió fotos con Wanda Nara en la reciente gala de la Revista Gente.

Recordemos que, hace pocos días, el propio integrante del concurso culinario de las noches de Telefe reconoció públicamente que estaba evaluando en detalle la posibilidad de venir a vivir a la Argentina. "Es algo que Wanda me viene pidiendo hace muchos años", se sinceró, López.