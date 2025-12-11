El nuevo proyecto que vincula a Wanda Nara y Maxi López

El proyecto con el que tentaron al exfutbolista y la conductora de Telefe es para realizar una ficción “vertical”, estas series audiovisual breves que son furor en todo el mundo. Estas ficciones están diseñadas específicamente para celulares en formato de Tik Tok o reel por lo que se puede visualizar un contenido más rápido, y tienen una duración de aproximadamente un minuto.

Este nuevo proyecto fue confirmado por la periodista Paula Varela en programa "Intrusos" de América TV, donde detallaron que la idea original es que ambos protagonistas “terminarían besándose al final de cada capítulo” para generar engagement y más visitas

W YM “El Hotel de los Secretos”, la nueva serie -en formato vertical- protagonizada por Marcos Ginocchio, Santiago “Tato” Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, cuatro ex participantes de Gran Hermano

Si bien por el momento, se desconoce en qué plataforma se emitiría esta ficción vertical, la historia promete ser atrapante, buscando la repercusión mediática que puede generar tener como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, esta expareja que tiene tres hijos en común: Valentino, Constantino y Benedicto.

Aún no se sabe la opinión de Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López -desde 2014-, que se encuentra transitando su último mes de embarazo en Suiza.