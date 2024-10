Cómo reaccionó Benjamín Vicuña cuando Mirtha Legrand le preguntó por la separación de Pampita

“¿Qué pensás de la separación de Pampita?”, le preguntó la Chiqui. Ante la sorpresa que invadió el rostro del actor chileno, ella continuó: “Estuve con ella la otra noche en la fiesta del FUNDALEU. Estaba preciosa y divertidísima. Ella es muy bonita, una maravilla…” Benjamín intentó ser cauteloso con el tema y evitó meterse, por lo que la presentadora acotó: “Claro, es un tema privado, ¿pero fuiste a ver a tus chicos?”.

Ante la referencia a Bautista, Beltrán y Benicio, Vicuña expresó: “Por supuesto. Están conmigo. Siguen con su dinámica habitual, que es mixta”. Si bien intentó esquivar el tema ante la mención del método de crianza en su familia, Legrand se volvió a referir a la separación entre la modelo y el exfuncionario público. “Pero yo los vi a Pampita y a su marido en una reunión… Parecían estar en una buena relación. En especial, porque ella se encontraba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, ¿no? Incluso hubo demostraciones de cariño, ¿qué pasó después?”, indagó la animadora ante la mirada atenta de sus invitados.

Una vez más, Benjamín se mostró reacio a darle lo que quería a Mirtha. “No es que no quiero decir nada, sino que no sé qué ocurrió. Incluso, si lo supiera, no lo diría en un programa de televisión. Es así”, explicó, con un tono tajante, ante la insistencia para sacarle información. Antes de abandonar el tema, la conductora comentó: “Está bien. Ella es muy amorosa”. Ante sus palabras, él sentenció: “Es una buena madre y para mí es lo más importante”.

En otro segmento de La Noche de Mirtha, programa del que también participaron la modelo Alejandra Maglietti, el conductor Silvio Soldán y el gobernador de Chubut Ignacio Torres, la "monogamia" y el "romanticismo" de los pingüinos se convirtieron en uno de los temas de conversación de la mesa, a raíz de que el funcionario patagónico hiciera referencia a la temporada de avistamiento en su provincia.

Ante las cualidades destacadas de las aves, Mirtha exclamó: “¡Mejor que los hombres!”. De inmediato señaló a Vicuña con sus manos, quien, en un clima de risas, recogió el guante y respondió: "Ahora entiendo todo".

Ese tema llevó a que la conductora lograra que Vicuña revele un dato prácticamente inadvertido de su vida sentimental. “¿Cuántas veces te casaste?”, indagó. El actor respondió: “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”. Y, ante la sorpresa de la anfitriona, continuó: "Lo mío es la convivencia, el amor".

Por su parte, La Chiqui arremetió: “Pero si estuviste como con ocho”. Entre risas, el actor concluyó: “No, Mirtha, tanto no. ¡No me mate, por favor!”.