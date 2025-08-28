La íntima confesión de Eugenia Tobal sobre su matrimonio: "Desde que fuimos padres..."

"Nosotros dormimos en cuartos separados. Es la clave, te juro que es la que va”, confió Eugenia, al aire de Desinteligencia Artificial, en DGO. “Todo empezó cuando fuimos papás. Cuando nos acomodamos con el sueño, nos íbamos rotando para descansar", explicó la actriz, en primera persona.

"A parte, él ronca, y yo tengo el sueño muy liviano. A él le gusta el aire acondicionado, a mí no. Es más un quilo… dormir juntos que separados. Tenemos la suerte de tener dos cuartos”, amplió Tobal, al desarrollar la logística que se da puertas adentro de su hogar familiar. "Nos juntamos a ver una serie, que no la llegamos a ver nunca porque Fran se duerme… Cuando queremos estar juntos, estamos”.

"A veces, Fran me manda: ‘fijate tal cosa’ y me manda un mensaje. Habláme, ¡tampoco vivimos en una mansión!", bromeó Eugenia, sobre determinadas secuencias que se generan en el cotidiano de su casa, por la "distancia" que impone el dormir en cuartos separados. Y si es la fórmula que les funciona, bienvenido sea.

LA HISTORIA DE AMOR DE EUGENIA Y EL PAPÁ DE SU HIJA

La historia de amor entre Eugenia y Francisco García comenzó cuando un compañero incondicional entró en juego: Romeo, el perro de la artista. La mascota resultó siendo el nexo entre dos vidas que hasta entonces no se cruzaban. Tobal llevó a Romeo al campo de García Ibar, creador del refugio canino La Manada, sin imaginar que ese paseo cambiaría para siempre su historia sentimental y la de sus vidas.

Fruto de ese vínculo intenso intensa y amoroso es que llegó al mundo y nació Emma, en el 2019. Desde entonces, el vínculo entre los papis se terminó de consolidar y quedaron unidos para siempre. Y hasta la actualidad, continúan viviéndola a pleno entre diferentes técnicas para manejar el amor y la paternidad, adaptada a los tiempos y a las necesidades que tienen en la actualidad.