Primero el civil, después la fiesta: Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron

360 (6)

La confirmación llegó a través de redes sociales, donde los flamantes esposos compartieron imágenes del momento del “sí” y del saludo a sus allegados a la salida del Registro Civil, las publicaciones fueron replicadas en ambas cuentas y generaron una rápida respuesta de seguidores y colegas del medio artístico. Rufina tuvo un rol especial en la ceremonia, acompañando a su padre en uno de los momentos centrales de la jornada.

video (9)

360 (5) Nicolás Cabré y Rocío Pardo, tras dar el “sí” en el Registro Civil, rodeados de su círculo más cercano.

El casamiento por civil marca el inicio de una etapa que continuará con una celebración de mayor escala prevista para el viernes 5 de diciembre en una estancia ubicada en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Según trascendió, se tratará de una fiesta de importantes dimensiones, con invitados del ámbito del espectáculo y del círculo íntimo de la pareja.

En cuanto a la vestimenta, Rocío Pardo eligió un conjunto sastrero blanco para el civil, mientras que Nicolás Cabré optó por un look total white compuesto por camisa y pantalón de lino. Rufina también vistió de blanco con un atuendo juvenil, acorde al clima familiar de la ceremonia.

video (8)

La unión legal llega luego de un período de relación que ambos mantuvieron con bajo perfil mediático. Si bien evitaron declaraciones públicas extensas, el paso por el civil confirma la decisión de formalizar el vínculo y proyectar la vida en común.