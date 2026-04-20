La carta abierta de Carlos Rottemberg a su amigo Luis Brandoni

"En lo personal, me sonrío recordando sus manías, por las cuales chisporroteamos tantas veces: vestirse completo para desayunar, aún estando solo en su casa porque no se permitía hacerlo en pijama, leer el diario solamente en papel y enojarse mucho con las redes sociales, ponerse chinchudo con facilidad... Cuántas de esas pinceladas hoy me ablandan su despedida" continuó con sus recuerdos, en su carta abierta.

image Luis Brandoni en los años 70 y en la actualidad.

"Compartimos también momentos difíciles por su participación gremial: desde aquel volante intimidatorio en Pinamar del ‘79 hasta sacar al público de los teatros en plena dictadura, cuando aparecían las amenazas de bombas durante las funciones. Todo eso también nos unió para siempre".

Rottemberg rescató una situación muy particular de los últimos días "Hace apenas tres semanas hizo algo que hoy le doy el valor de una despedida: se tomó un descanso inusual, al no trabajar una semana, para viajar con su pareja a Punta Cana. Raro en Beto el priorizar un viaje por sobre sus funciones teatrales. Volvió contento, con más ganas de subirse al escenario. Lo uno a este desenlace, previsible pero prematuro".

image Luis Brandoni junto a Robert De Niro, en "Nada"

"Guardo para el final un gesto que me va a acompañar siempre: al enterarse que estaba escribiendo un libro sobre mis cincuenta años en el teatro, me ofreció escribir el prólogo. Me lo leyó por teléfono emocionado y me lo envió el viernes 3 de abril, apenas hace días. Ese texto, hoy toma un valor superlativo en mí. Fue su último regalo" recordó el empresario teatral.

Para finalizar, Carlos Rottemberg se despidió con un mensaje a la familia y a su amigo. "Abrazo con toda mi fuerza a su familia, con la convicción de que hay amistades que son para siempre. Se te extrañará, Beto querido!"