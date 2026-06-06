A la espera del velatorio, harán un banderazo en homenaje al Indio Solari

“Se estableció que, en horas de la madrugada, el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y, a raíz de haber sufrido el Accidente Cerebro Vascular hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, continuó el texto.

El desenlace, tal como se dijo, ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, y su cuerpo fue encontrado en el interior de la vivienda por su cuidadora, que lo ubicó en el lugar descrito. Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica, que hizo maniobras de reanimación sin éxito.

Tras la difusión sobre la noticia de la muerte del Indio Solari, seguidores del artista se reunieron en los alrededores de su casa. Y horas más tarde, difundieron a través de redes una convocatoria masiva a Plaza de Mayo, que se convirtió en el epicentro de misa ricotera entre calles cerradas y bengalas de humo negro.

Alejados del llanto, la multitud frente a la Casa Rosada entonó a viva voz los principales éxitos que catapultaron a Solari a la masiva popularidad y transformó el dolor de la pérdida en una manifestación de vigencia cultural.

Cuándo será el último adiós al Indio Solari

En un principio, el velatorio iba a ser este sábado, pero el entorno del cantante confirmó que se realizará el domingo. “Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

En las últimas horas, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno ofreció el predio de Tecnópolis para la realizar velatorio: “Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según el funcionario, la seguridad estaría a cargo de la Policía Federal.