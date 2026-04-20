Dónde y a partir de qué hora será despedido Luis Brandoni

El último adiós al actor se dará en la Legislatura Porteña, a partir del mediodía. Y sus restos serán traslados mañana, al Panteón de actores.
Luis Brandoni fue internado el pasado once de abril en el Sanatorio Guemes, del barrio porteño de Palermo, tras sufrir un inesperado accidente doméstico, que le provocó un hematoma cerebral. Después de casi dos semanas de lucha por su salud, en el sector de terapia intensiva, el actor falleció minutos después de su cumpleaños ochenta y seis.
Fue en las primeras horas de la madrugada que la Asociación Argentina de Actores y su último productor teatral es Quien es quien, Carlos Rottemberg, dieron a conocer la triste noticia. Y la despedida de Beto, artista con más sesenta años de trayectoria en cine, teatro y televisión, -quien dejó una de las frases más icónicas del espectáculos con el "tres empanadas" de Esperando la carroza-, comenzará en horas del mediodía.
Los restos de Brandoni será velados en la Legislatura Porteña durante todo el transcurso de la tarde y se estima que, quizá, debido al caudal de gente e integrante de la colonia artística que quieran despedirlo por última vez, se extienda por algunas horas de la noche. Para mañana, será trasladado al Cementerio de la Chacarita.
Brandoni recibirá su último adiós luego de una misa que se realizará en su nombre para, luego, encontrar su lugar de descanso final en el Panteón de Actores, junto a sus colegas. Una pérdida que, sin duda, conmovió al mundo del espectáculo y al gran público que lo siguió y eligió a lo largo de los años.
Uno de los títulos más emblemáticos del que fue parte Luis es Esperando la carroza (1985), dirigida por Alejandro Doria. Con el paso del tiempo, la película se transformó en un clásico indiscutido y en un fenómeno cultural que excede lo cinematográfico. Las frases de su personaje, como “¡Tres empanadas!” o “Ahí lo tenés al pelotudo”, se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano y siguen circulando en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, que redescubren la película desde nuevas lecturas.
Artista de recorrido en todas las artes, las de la pantalla grande, como de la televisión y el mundo teatral, Brandoni mantuvo una presencia constante en televisión y teatro, con proyectos como Un gallo para Esculapio, donde interpretó a un personaje clave dentro de una narrativa criminal contemporánea.
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