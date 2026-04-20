Dónde y a partir de qué hora será despedido Luis Brandoni

BRANDONI, EN TRAYECTORIA

Uno de los títulos más emblemáticos del que fue parte Luis es Esperando la carroza (1985), dirigida por Alejandro Doria. Con el paso del tiempo, la película se transformó en un clásico indiscutido y en un fenómeno cultural que excede lo cinematográfico. Las frases de su personaje, como “¡Tres empanadas!” o “Ahí lo tenés al pelotudo”, se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano y siguen circulando en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, que redescubren la película desde nuevas lecturas.

Luis Brandoni, último adiós Esperando la carroza (1985), dirigida por Alejandro Doria. Con el paso del tiempo, la película se transformó en un clásico indiscutido y en un fenómeno cultural que excede lo cinematográfico.

Artista de recorrido en todas las artes, las de la pantalla grande, como de la televisión y el mundo teatral, Brandoni mantuvo una presencia constante en televisión y teatro, con proyectos como Un gallo para Esculapio, donde interpretó a un personaje clave dentro de una narrativa criminal contemporánea.