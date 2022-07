La China Suárez lanzó su nuevo hit: "Lo que dicen de mí"

"Estoy contenta, emocionada, ansiosa y agradecida con ustedes, que siempre me acompañan", expresó la actriz mediante historias de Instagram cuando compartió fragmentos del video.

El estreno se dio mediante la plataforma Star+ y la China reveló que escribió el tema "en medio de un ataque" cuando estaba "triste".

"Lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, bajan su perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar para olvidarme de todo", dice el tema.

Y agrega: "Puede que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Puede que me peguen mucho más que a ellos, algo se desangra en el suelo. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía".

En sus declaraciones, la cantante aseguró que "en otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, porque no quería iluminar el problema".

En abril pasado, la China había presentado junto a Celli "El Juego del amor", también con vinculación en el affaire que tuvo con Icardi.

La China Suárez tuvo sus primeras incursiones con la música en el género infantil y adolescente, cuando integró los elencos de Rincón de Luz y Floricienta. Luego, fue protagonista de la serie Casi Ángeles y formó el grupo Teen Angels.

En 2014, participó del videoclip "Hoy" con David Bisbal y en 2015 debutó como solista al presentar la canción "All of Me" (Todo de mí) de John Legend y grabó su propia versión del tema "Trátame Suavemente" de Soda Stéreo para la película Abzurdah, de la cual fue la protagonista.