Es que en las últimas horas "Atelofobia Producciones", la productora con la que trabaja la artista, informó que la decisión fue tomada "unilateralmente" por dicho Municipio. Al mismo tiempo que Jimena publicó un contundente descargo en las redes donde explicó que necesitaba que la "liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto; necesito libertad, la misma que pido para los demás" y advertía que la "censuraron, esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome, ahora encima no me dejan trabajar".

"Muchisimos fans que estaban esperando para verme el 22, muchos haciendo un esfuerzo enorme, viajando de otras provincias solo para verme una hora, con mucha ilusión; la misma ilusión que tenía yo de verlos", había manifestado.

No obstante, Peralta descartó que se tratara de un acto de censura y señaló que luego del comunicado de "Atelofobia Producciones" en el que "se había anunciado suspender sus espectáculos, tomamos esta determinación para cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en el festejo de la ciudad".

"Lamentamos la ausencia de una reconocida artista como Jimena Barón en los festejos por un nuevo cumpleaños de la ciudad, pero como Municipio debemos ser responsables y mostrar previsibilidad", añadió y resaltó que como "no teníamos certezas sobre su presencia en Comodoro, decidimos reprogramar el show para una fecha a confirmar. De esta manera, tomamos los recaudos necesarios, ya que su presencia implicaba la adquisición de 25 pasajes aéreos y es nuestra obligación cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en este aniversario".