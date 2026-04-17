Caso Ángel López: el papá encabeza una vigilia para pedir justicia

Luego de haberse enfrentado a Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su pareja, Michael González, el padre recibió el cariño y el apoyo de los ciudadanos que piden “mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención”, así como solicitan “empoderar a los papás en juzgados de familia, sin ideología y con igualdad real”.

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Trasladaron a la madre y padrastro de Ángel López

La madre y el padrastro de Ángel López, fueron trasladados a diferentes localidades de la provincia de Chubut para que empiecen a cumplir los seis meses de prisión preventiva impuesta por el juez Alejandro Soñis.

Mariela Altamirano fue derivada al pabellón de mujeres del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que Michel González se quedó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Alcaidía Policial, confirmaron fuentes provinciales,

Acerca del bebé de la pareja, a quien se observó en diversas imágenes, comunicaron a este medio que se encuentra bajo el cuidado de un familiar cercano.