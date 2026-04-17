Caso Ángel López: el papá encabeza una vigilia para pedir justicia

En un convocatoria en el Centro porteño, Luis López se encuentra acompañado por su familia, la hermana Martha Pelloni y algunos de sus vecinos.
La familia de Ángel López, el niño de 4 años que fue asesinado el domingo 5 de abril en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, encabeza la vigilia en el Obelisco para pedir justicia.
Luis López, papá de Ángel, se encuentra acompañado por la hermana Martha Pelloni, la religiosa que encabezó en los ’90 las marchas de silencio para pedir justicia por el crimen de María Soledad Morales.
También lo acompañaron otros vecinos durante la manifestación realizada en pleno Centro porteño con el objetivo de reclamar justicia por el fallecimiento del menor.
“¡Basta de informes psicológicos falsos! Castigo ejemplar ante falsas denuncias” y “Lo mataron con decisiones judiciales. Justicia por Ángel”, son algunas de las frases exhibidas en los carteles y pancartas que muestran la imagen de la víctima.
Luego de haberse enfrentado a Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su pareja, Michael González, el padre recibió el cariño y el apoyo de los ciudadanos que piden “mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención”, así como solicitan “empoderar a los papás en juzgados de familia, sin ideología y con igualdad real”.
La madre y el padrastro de Ángel López, fueron trasladados a diferentes localidades de la provincia de Chubut para que empiecen a cumplir los seis meses de prisión preventiva impuesta por el juez Alejandro Soñis.
Mariela Altamirano fue derivada al pabellón de mujeres del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que Michel González se quedó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Alcaidía Policial, confirmaron fuentes provinciales,
Acerca del bebé de la pareja, a quien se observó en diversas imágenes, comunicaron a este medio que se encuentra bajo el cuidado de un familiar cercano.
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