Caso Angel: denuncian a las psicólogas que permitieron que el niño viva con la madre

La Fundación Más Vida las acusa por informes que permitieron que el niño volviera con su madre, hoy detenida por su asesinato.
En medio de la conmoción por el crimen de Ángel López en Comodoro Rivadavia, la Fundación Más Vida presentó una denuncia penal contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes intervinieron en el proceso que permitió que el menor volviera a convivir con su madre, Mariela Altamirano.
Las profesionales habían elaborado informes favorables a la revinculación, considerados “claves” para que el juez Pablo José Pérez otorgara la tenencia a la mujer. Sin embargo, tras el asesinato del niño, quien murió a causa de una golpiza, tanto Altamirano como su pareja quedaron detenidos con prisión preventiva.
Según detallaron desde la fundación, la denuncia incluye los delitos de violación de los deberes de funcionario público e informe falso. En ese sentido, sostienen que las conclusiones de las psicólogas habrían estado atravesadas por “cuestiones ideológicas” que derivaron en una decisión que forzó la revinculación sin las condiciones adecuadas.
Uno de los puntos más cuestionados es la ausencia de un informe ambiental. De acuerdo a los denunciantes, las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” en las que vivía el menor, lo que afirman podría haber permitido detectar el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba.
El caso presenta además antecedentes alarmantes: Altamirano ya había abandonado a Ángel cuando era un bebé y la Justicia le había quitado previamente la tenencia de otro de sus hijos. A esto se suma que la vivienda en la que residía el niño no contaba con condiciones básicas, y que su alimentación diaria dependía de un comedor barrial.
Otro indicio que ahora cobra relevancia es el cambio de comportamiento que el menor evidenció en el ámbito escolar. Tras ser trasladado de jardín, una docente dejó asentado en un informe que el niño se mostraba “enojado y angustiado” en los días previos a mudarse con su madre.
La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días surjan nuevos elementos que permitan esclarecer las responsabilidades en torno a un caso que volvió a poner en debate el rol de los equipos técnicos y judiciales en procesos de revinculación familiar.
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