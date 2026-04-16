Caso Angel: denuncian a las psicólogas que permitieron que el niño viva con la madre

Uno de los puntos más cuestionados es la ausencia de un informe ambiental. De acuerdo a los denunciantes, las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” en las que vivía el menor, lo que afirman podría haber permitido detectar el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba.

El caso presenta además antecedentes alarmantes: Altamirano ya había abandonado a Ángel cuando era un bebé y la Justicia le había quitado previamente la tenencia de otro de sus hijos. A esto se suma que la vivienda en la que residía el niño no contaba con condiciones básicas, y que su alimentación diaria dependía de un comedor barrial.

Otro indicio que ahora cobra relevancia es el cambio de comportamiento que el menor evidenció en el ámbito escolar. Tras ser trasladado de jardín, una docente dejó asentado en un informe que el niño se mostraba “enojado y angustiado” en los días previos a mudarse con su madre.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días surjan nuevos elementos que permitan esclarecer las responsabilidades en torno a un caso que volvió a poner en debate el rol de los equipos técnicos y judiciales en procesos de revinculación familiar.