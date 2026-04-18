Caso Ángel: investigan si la madre pudo haber causado los golpes fatales y no el padrastro

En ese marco, reveló que durante la investigación se incorporaron testimonios que señalan antecedentes de conductas violentas de Altamirano hacia otro de sus hijos, aunque no específicamente hacia la víctima.

La autopsia reveló que Ángel tenía lesiones producto de numerosos golpes

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Ángel presentaba más de 20 lesiones compatibles con una golpiza, lo que permitió establecer que la causa de muerte estuvo vinculada a esos golpes. A partir de allí, los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia previa al fallecimiento.

El fiscal insistió en la importancia de realizar un análisis integral del caso. “Hay que ver la historia completa, no nos podemos quedar solo con este capítulo”, sostuvo, en referencia a la necesidad de evaluar el entorno familiar y los antecedentes.

ángel lópez comodoro El caso de Ángel López generó una fuerte polémica sobre el rol de los equipos técnicos en procesos de revinculación familiar, tras la denuncia contra las profesionales que intervinieron.

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario que había otorgado la tenencia del niño a su madre. La medida incluye una auditoría a cargo de la camarista María Marta Nieto, con un plazo de 60 días.

Olazábal indicó que se investiga si existieron irregularidades en los informes que derivaron en esa decisión. En ese sentido, se analiza la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público o falsedad ideológica.

La causa transita una instancia decisiva centrada en el análisis de la evidencia digital. El fiscal señaló que se recuperó una gran cantidad de información y que su estudio permitirá avanzar con mayor precisión en la determinación de responsabilidades.