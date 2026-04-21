History2 estrena el documental "Pepe Mujica: un pasajero infinito"

Además, History destaca que en el documental tendrá reflexiones del propio Mujica reflexiona: “Creo que el tiempo es implacable. Entierra y borra todo. Por esto hemos inventado una civilización que no puede parar, donde hay una enfermedad común: hay que crecer y multiplicar los bienes (...) Pero el problema es que necesitamos un cambio cultural: aprender a vivir no despilfarrando tanto ”.

Durante su presidencia entre 2010 y 2015, y tras una extensa trayectoria como dirigente político y referente de la vida pública de Uruguay, José “Pepe” Mujica fue una figura de alcance global por impulsar reformas polémicas y de fuerte impacto, como la legalización del matrimonio igualitario, la regulación del mercado de cannabis y políticas de inclusión social. S

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Un documental desarrollado en la intimidad del hogar de Mujica

Dirigido por Emiliano Sette, quien además produjo junto a Martín Fisicaroy Alejandro Dajil para la productora 7 Mil Pasos, el documental se desarrolla en la intimidad del hogar de Mujica -en su chacra en Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo- donde el líder despliega con honestidad y sin artificios sus pensamientos más profundos sobre la vida, el amor, la política y la muerte.

En ese contexto, también dejó una de sus definiciones más contundentes sobre el presente global: “No hay crisis ecológica. Hay crisis política. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hay que hacer y sabemos lo que pasa, pero no lo hacemos”, sintetizando una de las grandes preocupaciones que atravesaban su pensamiento.

"Con este estreno -destaca la plataforma-, HISTORY2 ofrece no solo un homenaje a una figura clave de la historia reciente, sino también una invitación a detenerse, escuchar y repensar sobre las cuestiones fundamentales que atraviesan la vida. El documental se repetirá el miércoles 13 de mayo, día del aniversario del fallecimiento de Mujica y el miércoles 20 de mayo, fecha en la que se conmemora su nacimiento".