History2 estrena el documental "Pepe Mujica: un pasajero infinito"

A un año de su muerte, la señal presenta un documental que recupera una de las últimas entrevistas del ex presidente uruguayo y profundiza en su mirada sobre la vida, el poder y el paso del tiempo.
El martes 28 de abril, History 2 estrenará “Pepe Mujica: un pasajero infinito", un documental de treinta minutos sobre la figura de quien fuera un destaco dirigente político y presidente de Uruguay. canal presenta
En este especial —también disponible en YouTube— adquiere un valor aún más significativo al recuperar una de las últimas entrevistas que el ex mandatario ofreció antes de morir. Mujica falleció el 13 de mayo de 2025 a los 89 años, tras atravesar un cáncer que había hecho público meses antes, dejando una huella profunda tanto en Uruguay como en el escenario internacional.
Según informó la plataforma, el audiovisual "trasciende el retrato biográfico para convertirse en una experiencia universal. A través de una conversación íntima y filosófica, el documental propone pensar a la humanidad como pasajera en un viaje limitado, en el que cada instante cobra un sentido único e irrepetible".
Además, History destaca que en el documental tendrá reflexiones del propio Mujica reflexiona: “Creo que el tiempo es implacable. Entierra y borra todo. Por esto hemos inventado una civilización que no puede parar, donde hay una enfermedad común: hay que crecer y multiplicar los bienes (...) Pero el problema es que necesitamos un cambio cultural: aprender a vivir no despilfarrando tanto ”.
Durante su presidencia entre 2010 y 2015, y tras una extensa trayectoria como dirigente político y referente de la vida pública de Uruguay, José “Pepe” Mujica fue una figura de alcance global por impulsar reformas polémicas y de fuerte impacto, como la legalización del matrimonio igualitario, la regulación del mercado de cannabis y políticas de inclusión social. S
Dirigido por Emiliano Sette, quien además produjo junto a Martín Fisicaroy Alejandro Dajil para la productora 7 Mil Pasos, el documental se desarrolla en la intimidad del hogar de Mujica -en su chacra en Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo- donde el líder despliega con honestidad y sin artificios sus pensamientos más profundos sobre la vida, el amor, la política y la muerte.
En ese contexto, también dejó una de sus definiciones más contundentes sobre el presente global: “No hay crisis ecológica. Hay crisis política. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hay que hacer y sabemos lo que pasa, pero no lo hacemos”, sintetizando una de las grandes preocupaciones que atravesaban su pensamiento.
"Con este estreno -destaca la plataforma-, HISTORY2 ofrece no solo un homenaje a una figura clave de la historia reciente, sino también una invitación a detenerse, escuchar y repensar sobre las cuestiones fundamentales que atraviesan la vida. El documental se repetirá el miércoles 13 de mayo, día del aniversario del fallecimiento de Mujica y el miércoles 20 de mayo, fecha en la que se conmemora su nacimiento".
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