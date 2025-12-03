La confesión de Felipe Pettinato: "Fallé, juro que no podía parar"

“Haberme separado cuando mi hija tenía un año y no haber podido identificar qué pasó… y a lo largo de los siguientes años, haberme drogado mucho, internado, drogado mucho, internado… y no poder estar para mi hija, eso me duele un montón”, confió, Felipe.

"Eso me duele un montón y todavía sigo anhelando haber vivido esa familia, ese proyecto que alguna vez tuve de familia, que se fue, que se esfumó. Yo sigo yendo al lugar donde me recuperé, visito a los chicos, a los pibes nuevos que están entrando en recuperación y paso un mensaje”.

“Devuelvo un poco de lo que recibí. Porque también de eso se trata, les paso cómo pude yo salir adelante. De estar en una situación tan fea impulsividad, de compulsividad, de obsesión, yo hoy no necesitó nada. Y hago humor, vengo con la situación en la que estoy y laburo haciendo humor y no necesito nada. Tomo agua y no me masturbo”, concluyó, Pettinato.

EL JUICIO QUE SE VIENE

Recordemos que el pasado 16 de mayo del 2022, un incendio ocurrido en el departamento de Felipe, ubicado en el piso 22 del edificio ubicado en Aguilar al 2300, en Belgrano, terminó con la vida de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El hijo de Roberto no sufrió daño alguno y, luego, fue internado por algunas semanas en un centro de salud mental.

Sin embargo, a pesar de que el juicio finalmente iba a dar inicio el pasado septiembre, mes en que la familia de Melchor tenía puestas todas sus esperanzas a fin de que la justicia determine un posible veredicto, se pospuso para marzo del 2026, tras la renuncia del juez que llevaba adelante la causa.