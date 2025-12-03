Guillermo Francella reveló que sufrió un choque en España: "Creí que todo había acabado"

Francella recordó que la noche del impacto habían salido a cenar y luego emprendieron el regreso en auto. Allí comenzó una secuencia que él mismo describió como casi absurda: “Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una”, contó con humor que viajaba con la productora de la película (que conducía), su hija y su propio hermano.

Las bromas continuaron cuando el conductor de El Hormiguero, programa español en el que tuvo estas declaraciones, acotó que se trataba de “un vicio español”, a lo que Francella respondió entre risas: “¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esa rotonda? Yo no sé... Porque no podés creer que haya otra rotonda. Si ya salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuando? Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue... Y no están iluminadas algunas”.

“Nos perdimos con el Waze. Ay, ay, ay… Dios mío. Y teníamos que retomar la rotonda. Cuando la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas”. El golpe fue inevitable. Con dramatismo, el actor revivió el momento exacto: “Digo, ‘¡Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó: pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia”.

Javier Veiga, director y coprotagonista del filme, también intervino para contar el impacto que tuvo la noticia en el equipo. “Yo estaba cenando cuando me llamó la productora para decirme lo del accidente. Le pregunté si estaban bien y empezó a balbucear… Me colgó. Pensé: ‘En Argentina me van a matar por haber matado a Francella’”, recordó entre carcajadas.

Veiga confesó que durante unos segundos creyó que el proyecto se había terminado antes de empezar: “En ese momento creí que todo había acabado”, señaló, aún incrédulo. El accidente no solo sorprendió a todos por su gravedad, sino porque ocurrió justo antes de iniciar un rodaje exigente. Playa de Lobos, la película que los llevó a Fuerteventura, es una historia que mezcla humor, tensión y giros inesperados.