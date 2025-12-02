Llega la 20° edición de Comic Con Argentina

image

En su 20° edición, Comic Con Argentina ofrecerá más de 30,000 m² de espacios temáticos, photo ops, activaciones interactivas, áreas de artistas, lanzamientos de películas, series, libros y videojuegos.

Invitados Internacionales

Entre las celebridades confirmadas se encuentran Edgar Vivar (el famoso Señor Barriga de "El Chavo del 8"), Evie Templeton e Isaac Ordonez (actores de "Merlina") y reconocidos actores de doblaje como Humberto Vélez (Homero Simpson, Profesor Farnsworth, Winnie Pooh) Alicia Vélez (Boo en Monsters Inc., Noelle en Black Clover, Momo Ayase en Dan Da Dan) y Luis Carreño (Bob Esponja, CatDog, My Hero Academia). Será la primera vez que Humberto y Alicia, padre e hija, compartirán escenario en la Comic Con Argentina.

Shows, conciertos y experiencias inmersivas

Entre los conciertos y espectáculos que se ofrecerán están Reservoir Songs (tributo a las películas de Quentin Tarantino), Kakahuates Rock (con Luis Carreño y Delorean Zeta), Soñando al Unísono (sinfónico de cine: Star Wars, Harry Potter, LOTR) y Beyond the Game – A Symphonic Journey, dedicado al universo gamer con la Orquesta de la Ribera.

El domingo 7 de diciembre, el Main Stage se llena de ritmo y energía con el panel y show exclusivo de "Las Guerreras K-POP", el fenómeno global de Netflix. Con las voces oficiales Tatul Bernodat, Azul Bötticher y Karin Zavala, los fans podrán disfrutar de canciones en vivo y conocer las historias detrás del doblaje.

Cosplay

Cada uno de los días se realizará un concurso con más de dos millones de pesos en premios, además del concurso Cosplay Kids para los más pequeños. En el Cosplay Alley los visitantes podrán conocer a los artistas detrás de los trajes, sacarse fotos y recorrer exposiciones dedicadas a esta forma de arte.

Stands y booths oficiales

Más de 200 stands ofrecerán productos de colección, juguetes, cómics, arte y artículos oficiales. Entre los booths destacados se encuentran:

Netflix (Experiencia Stranger Things)

Radio Disney on Stage (shows y presenaciones exclusivas)

Geekon (Bandai)

LEGO, Ovni Press, Sony Pictubre, Speed, Stone, Phiphi Toys, Atma, This is feliz navidad, Aquelarre, Cremolatti, Burger King, Nubia y mucho booths oficiales más.

Photo ops: Sony Picture, HBO, Figuras 1:1 y mucho más

Eventos temáticos y atracciones

El Auditorio será sede de presentaciones de juegos, libros y debates sobre cultura pop. Además, la Feria Medieval ocupará 1.500 m² al aire libre, recreando un entorno de época con gastronomía, música y performances.

viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, Lugar: Centro Costa Salguero - Av. Costanera Rafael Obligado 1221 - Palermo

- Av. Costanera Rafael Obligado 1221 - Palermo Horarios: viernes de 14:00 a 21:00 hs, y el sábado y domingo de 12:00 a 20:00 hs.

Mas información: Comic con Argentina