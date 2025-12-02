Llega la 20° edición de Comic Con Argentina

Shows en vivo, presentaciones, talleres, áreas temáticas, cosplay, juegos serán algunas de las propuestas que se verán durante este fin de semana, en el Centro Costa Salguero.
Los próximos viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, el Centro Costa Salguero se convertirá -una vez más- en el punto de encuentro de la cultura pop. Durante tres días, los fans de todo el país podrán vivir una experiencia que fusiona entretenimiento, comunidad y a las figuras más icónicas de la industria.
En su 20° edición, Comic Con Argentina ofrecerá más de 30,000 m² de espacios temáticos, photo ops, activaciones interactivas, áreas de artistas, lanzamientos de películas, series, libros y videojuegos.
Entre las celebridades confirmadas se encuentran Edgar Vivar (el famoso Señor Barriga de "El Chavo del 8"), Evie Templeton e Isaac Ordonez (actores de "Merlina") y reconocidos actores de doblaje como Humberto Vélez (Homero Simpson, Profesor Farnsworth, Winnie Pooh) Alicia Vélez (Boo en Monsters Inc., Noelle en Black Clover, Momo Ayase en Dan Da Dan) y Luis Carreño (Bob Esponja, CatDog, My Hero Academia). Será la primera vez que Humberto y Alicia, padre e hija, compartirán escenario en la Comic Con Argentina.
Entre los conciertos y espectáculos que se ofrecerán están Reservoir Songs (tributo a las películas de Quentin Tarantino), Kakahuates Rock (con Luis Carreño y Delorean Zeta), Soñando al Unísono (sinfónico de cine: Star Wars, Harry Potter, LOTR) y Beyond the Game – A Symphonic Journey, dedicado al universo gamer con la Orquesta de la Ribera.
El domingo 7 de diciembre, el Main Stage se llena de ritmo y energía con el panel y show exclusivo de "Las Guerreras K-POP", el fenómeno global de Netflix. Con las voces oficiales Tatul Bernodat, Azul Bötticher y Karin Zavala, los fans podrán disfrutar de canciones en vivo y conocer las historias detrás del doblaje.
Cada uno de los días se realizará un concurso con más de dos millones de pesos en premios, además del concurso Cosplay Kids para los más pequeños. En el Cosplay Alley los visitantes podrán conocer a los artistas detrás de los trajes, sacarse fotos y recorrer exposiciones dedicadas a esta forma de arte.
Más de 200 stands ofrecerán productos de colección, juguetes, cómics, arte y artículos oficiales. Entre los booths destacados se encuentran:
El Auditorio será sede de presentaciones de juegos, libros y debates sobre cultura pop. Además, la Feria Medieval ocupará 1.500 m² al aire libre, recreando un entorno de época con gastronomía, música y performances.
Mas información: Comic con Argentina
