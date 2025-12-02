Llega la exposición multisensorial "Monet Inmersivo"

MONET TRAILER WEB

Utilizando elementos de última tecnología, el visitante se podrá adentrar en las obras más emblemáticas y vivir una experiencia multisensorial, acompañada de música envolvente y una narración que cuenta la vida y obra del gran maestro francés.

La exposición cuenta con proyecciones en 180 grados que cobran vida fuera de los tradicionales marcos de las pinturas, transformando cada superficie del salón principal en un lienzo vibrante y dinámico, con impresionantes animaciones e instalaciones interactivas, la exhibición Monet Inmersivo redefine la percepción del arte clásico en plena era digital.

El recorrido al que invita esta exposición, incluye decorados inspirados en los cuadros de Claude Monet para realizar fotografías, cascos de realidad virtual, réplicas de los cuadros, explicaciones de sus obras, y espacios creativos con mesas de dibujo y salas de proyección que envuelven los sentidos, transportando a un universo contemplativo y sensorial nunca antes visto.

Monet Inmersivo es una revolución digital que ha conquistado millones de visitantes en todo el mundo y llega por primera vez al Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, fusionando tradición y modernidad en una experiencia artística que desafía los límites de la percepción.

La muestra estará desde del lunes 15 de diciembre al miércoles 18 de febrero, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón -Viamonte 1168- todos los días de 10 a 20 hs.